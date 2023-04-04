Служба-122 приняла 90 тыс обращений в Ростовской области за год

Posted Сегодня, 14:52
Published Сегодня, 14:52
Modified Сегодня, 14:54
Updated Сегодня, 14:54
Напомним, что в конце 2020 года появилась служба оперативной помощи людям в период распространения коронавируса. Все желающие могли позвонить по номеру 122 и узнать об оказании медпомощи.
А в апреле 2022 года по поручению губернатора Василия Голубева Служба-122 стала частью подразделения регионального департамента по предупреждению и ликвидации ЧС. Теперь помощь могли получать люди, которые прибыли в донской регион из Донбасса, а после специалисты стали отвечать на вопросы, касающиеся мобилизационной кампании.
Сейчас используются технологии искусственного интеллекта, который самостоятельно распределяет обращения по темам, консультирует и может записать к врачу. Если ситуация требует вмешательства оператора, то звонок переводится на него.
На смене одновременно находятся восемь операторов, но во время пиковых нагрузок число сотрудников увеличивают до 41 днем и более 10 специалистов ночью. Для этого привлекают волонтеров ГАУ РО «Донской волонтерский центр», - рассказал Заместитель Губернатора Ростовской области Сергей Бодряков. За год работы в составе центра информационного обеспечения безопасности населения операторы-122 приняли более 90 тысяч обращений. А с момента начала работы горячей линии – более 300 тысяч.
Разработаны и внедрены нормативы, по которым обрабатывают вызовы. Если все линии заняты и человек не хочет ждать, то ему перезванивает освободившийся сотрудник.
Сейчас чаще всего поступают вопросы на тему вступления в добровольцы, возможности связаться с мобилизованными и передать им посылки. Если на заданный вопрос нет ответа в базе, то его переадресовывают в соответствующее ведомство. Хотя стоит отметить, что по-прежнему в Службу-112 можно обращаться по вопросам коронавируса, записи больницу, по беженцам и другим.
Вместе с этим узнать ответы на интересующие вопросы можно через портал «Госуслуги» и сайт «Объясняем.рф».