Служба-122 приняла 90 тыс обращений в Ростовской области за год

Сейчас чаще всего поступают вопросы на тему вступления в добровольцы, возможности связаться с мобилизованными и передать им посылки. Если на заданный вопрос нет ответа в базе, то его переадресовывают в соответствующее ведомство. Хотя стоит отметить, что по-прежнему в Службу-112 можно обращаться по вопросам коронавируса, записи больницу, по беженцам и другим.