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Спорткомплекс с двумя бассейнами построят в Ростове-на-Дону

4 апреля 2023, 06:36
Фото: 1MI
Спорткомплекс с двумя бассейнами построят в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону разрабатывают документацию для строительства спорткомплекса в микрорайоне Александровка, сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

Всего на проектирование из городского бюджета взяли 12 миллионов рублей. Работы по разработке проектно-сметной документации должны завершиться до конца года.

«Строительство комплекса будет продолжаться в течение двух лет, он появится в районе дома №69/9 по проспекту 40-летия Победы. Здесь откроют филиал спортшколы №11 по водным видам спорта», — уточнил Логвиненко.

В комплексе предусмотрят бассейны для синхронного плавания и прыжков в воду и два спортивных зала. Кроме того, появятся административные и вспомогательные помещения.

Ранее появилась информация, что спортивный комплекс построят рядом с гребным каналом в Ростове.

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