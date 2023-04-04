Posted Сегодня, 06:36
Published Сегодня, 06:36
Modified Сегодня, 06:38
Updated Сегодня, 06:38
Всего на проектирование из городского бюджета взяли 12 миллионов рублей. Работы по разработке проектно-сметной документации должны завершиться до конца года.
«Строительство комплекса будет продолжаться в течение двух лет, он появится в районе дома №69/9 по проспекту 40-летия Победы. Здесь откроют филиал спортшколы №11 по водным видам спорта», — уточнил Логвиненко.
В комплексе предусмотрят бассейны для синхронного плавания и прыжков в воду и два спортивных зала. Кроме того, появятся административные и вспомогательные помещения.
Ранее появилась информация, что спортивный комплекс построят рядом с гребным каналом в Ростове.