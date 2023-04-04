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Стали известны подробности увольнения сити-менеджера Таганрога Солоницина

4 апреля 2023, 09:28
Фото: vk.com/taganrogofficial
Стали известны подробности увольнения сити-менеджера Таганрога Солоницина
Глава администрации Таганрога Михаил Солоницин подал в отставку по собственному желанию, заявили в мэрии.

Этот вопрос рассмотрели на внеочередном заседании Думы, на котором депутаты удовлетворили прошение. Согласно официальной информации, причиной ухода является новая работа, но какая именно, остается загадкой.

Известно, что пока этот пост будет занимать первый замглавы администрации Светлана Камбулова, курирующая вопросы экономики.

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Депутат Лариса Овсиенко рассказала 161.ру, что изначально на заседании хотели рассмотреть вопрос о перечне муниципального имущества на приватизацию. По ее словам, отставка появилась в повестке в последний момент. 

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