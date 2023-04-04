Posted Сегодня, 12:48
Published Сегодня, 12:48
Modified Сегодня, 12:50
Updated Сегодня, 12:50
Накануне стало известно, что в одном из ростовских ТЦ неизвестные мужчины в состоянии опьянения напали на мальчика-инвалида и его отца. Мужчины избивали мальчика и даже пытались задушить его, удерживая отца подростка.
После того, как сообщения об инциденте вызвали общественный резонанс, делом занялись правоохранительные органы.
Портал «АиФ — Ростов-на-Дону» уточнил, что пока нет официальной информации о квалификации правонарушения, однако юрист Ирина Шевченко предполагает, что в отношении злоумышленников могут возбудить уголовное дело о хулиганстве.
«Статья предусматривает наказание: крупный штраф, принудительные работы или лишение свободы до пяти лет», — уточняет юрист.
Также стало известно, что семья пострадавшего мальчика стала получать помощь не только от жителей Ростова, но также представителей клиник и юристов, предложивших свои услуги и материальную помощь.
Сейчас пострадавшему подростку предстоит долгая реабилитация, после побоев у мальчика зарегистрировали ЧМТ, сотрясения мозга, у него сломан зуб, а также пошатнулась психика — мальчик боится резких движений и постоянно плачет. Кроме того, подросток стал косить.
Нападавшие так и не принесли семье свои извинения.