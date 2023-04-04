Портал «АиФ — Ростов-на-Дону» уточнил, что пока нет официальной информации о квалификации правонарушения, однако юрист Ирина Шевченко предполагает, что в отношении злоумышленников могут возбудить уголовное дело о хулиганстве.

«Статья предусматривает наказание: крупный штраф, принудительные работы или лишение свободы до пяти лет», — уточняет юрист.