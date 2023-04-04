Стало известно, на сколько лет могут посадить избивших ребенка-инвалида ростовчан

Posted Сегодня, 17:00
Published Сегодня, 17:00
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Напомним, на выходных, 2 апреля, в Ростове неизвестные мужчины напали на ребенка-инвалида в ТЦ «Орбита». Сообщается, что ростовчане с особой жестокостью избили мальчика, причинив ему тяжелые травмы и ухудшив состояние его психологического и психического здоровья.
Уже вечером вторника стало известно, что правоохранительные органы квалифицировали нападение на мальчика как хулиганство, совершенное с применением насилия группой лиц. И теперь 44-летнего и 37-летнего нападавших допрашивают следователи.
Согласно памятке одного из областных управлений прокуратуры, теперь подозреваемым грозит штраф от 500 тысяч до одного миллиона рублей, принудительные работы сроком до пяти лет или лишение свободы на срок до семи лет.
В настоящий момент следствие продолжает выяснять причины и обстоятельства произошедшего, чтобы восстановить полную картину нападения.