Эксперты отмечают, что за год запросы жителей Ростова-на-Дону выросли. В 2022 году для счастья им было нужно 205 тысяч рублей. Также аналитики обратили внимание, что мужчинам для ощущения благополучия необходимо на 30% больше денег, чем женщинам. Есть корреляция и между запросами и доходами. Чем больше человек зарабатывает, тем больше денег для счастья ему нужно.