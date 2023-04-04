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Published Сегодня, 07:22

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Стало известно, сколько денег нужно для счастья жителям Ростова

4 апреля 2023, 07:22
Фото: 1MI
Ростовчане рассказали, сколько денег им нужно для счастья
Жителям Ростова в среднем для счастья нужно 210 тысяч рублей в месяц, следует из опроса, проведенного Superjob.

Аналитики опросили жителей крупных российских городов, чтобы узнать, сколько денег им нужно для ощущения себя счастливыми. Ростовчане назвали сумму в 210 тысяч рублей.

Эксперты отмечают, что за год запросы жителей Ростова-на-Дону выросли. В 2022 году для счастья им было нужно 205 тысяч рублей. Также аналитики обратили внимание, что мужчинам для ощущения благополучия необходимо на 30% больше денег, чем женщинам. Есть корреляция и между запросами и доходами. Чем больше человек зарабатывает, тем больше денег для счастья ему нужно.

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Самые большие финансовые аппетиты оказались у жителей Москвы. Им для счастья нужно 260 тысяч рублей. На 30 тысяч меньше необходимо жителям Санкт-Петербурга. Замкнул тройку лидеров по запросам Владивосток. Горожанам там достаточно для благополучия 220 тысяч рублей в месяц.

Ранее стало известно, кому платят меньше всех в Ростове.

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