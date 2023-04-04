Трудоустройство подростков упростят по инициативе донских депутатов

Согласно предложению донских депутатов, работодатель сможет заключить с несовершеннолетним трудовой договор с письменного согласия одного из родителей. Нововведение коснется детей в возрасте от 14 лет и получивших общее образование. Однако есть нюанс, который следует учесть: подростка можно будет привлечь к выполнению легкого труда в свободное от учебы время.