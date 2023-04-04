Трудоустройство подростков упростят по инициативе донских депутатов

Posted Сегодня, 18:34
Published Сегодня, 18:34
Modified Сегодня, 18:36
Updated Сегодня, 18:36
Согласно предложению донских депутатов, работодатель сможет заключить с несовершеннолетним трудовой договор с письменного согласия одного из родителей. Нововведение коснется детей в возрасте от 14 лет и получивших общее образование. Однако есть нюанс, который следует учесть: подростка можно будет привлечь к выполнению легкого труда в свободное от учебы время.
Кроме того, на основании документа работодатель будет освобожден от необходимости проводить за свой счет медицинский осмотр юного трудящегося, а проверки организаций со стороны надзорных органов будут проводиться в случае возникновения жалоб.
По словам депутата Госдумы Екатерины Стенякиной, представляющей Ростовскую область, нередко возникают ситуации, когда подростка в той или иной организации ставят перед фактом, что он ничего не заработал.
«Наши предложения помимо того, что защищают подростков, выводят сферу занятости несовершеннолетних из серой зоны. А у работодателя не будет причин прибегать к некрасивым уловкам», – подчеркнула Екатерина Стенякина,
Важно, что законопроект не обязывает подростков работать, а создает условия для возможности дополнительного заработка в свободное от учебы время и упрощает процедуру трудоустройства.