Posted Сегодня, 09:22
Published Сегодня, 09:22
Modified Сегодня, 09:24
Updated Сегодня, 09:24
Глава администрации Таганрога Михаил Солоницин решил покинуть пост по собственному желанию. Местная Гордума единогласно приняла решение об отставке чиновника. Сообщается, что Солоницин уже нашел новую работу, но какую именно, пока неизвестно.
В соцсетях большинство жителей Таганрога обрадовались отставке сити-менеджера. Они пишут: «Наконец-то это безобразие закончилось. Только издевался над городом, ничего хорошего не сделал», «Ура! Кто угодно справится лучше Солоницина», «Может, хоть сейчас городом займутся нормально», «Человек-праздник уходит. Цирк покидает город».
Некоторые усомнились, что с уходом Солоницина жизнь в городе наладится: «Пока не вернут обычные выборы, чтобы горожане смогли проголосовать, ничего хорошего город не ждёт, увы», «А толку? Один наворовал и ушёл в красивую жизнь от кормушки, придёт другой», «Местный должен быть главой. А этому все равно, год там поработал, год тут, после ещё куда пошлют».
Нашлись и те, кого отставка Солоницина расстроила: «Что за бред? Почему самые нормальные сами уходят? Что с нашим городом не так?».
Напомним, работа администрации Таганрога под руководством Михаила Солоницина неоднократно вызывала претензии как у горожан, так и у региональных властей. В конце февраля этого года жительница города написала петицию к Владимиру Путину с просьбой спасти Таганрог от взяточничества и разрухи. Она жаловалась на равнодушное отношение властей к разрушенным дорогам, неработающему освещению, обветшанию теплотрасс и трубопроводов. Власти Ростовской области регулярно отчитывали администрацию Таганрога за провал работы с компанией «Синара», а также нерасторопность в проекте ремонта городского пляжа и набережной.