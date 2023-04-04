rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:22

Published Сегодня, 09:22

Modified Сегодня, 09:24

Updated Сегодня, 09:24

Изображение материала

«Цирк покидает город»: жители Таганрога обрадовались отставке Михаила Солоницина

4 апреля 2023, 09:22
Фото: vk.com/taganrogofficial
«Цирк покидает город»: жители Таганрога обрадовались отставке Михаила Солоницина

Жители Таганрога обрадовались отставке Михаила Солоницина

️Гордума Таганрога единогласно приняла решение об отставке сити-менеджера Михаила Солоницина, новости об этом активно обсуждают в соцсетях местные жители.

Глава администрации Таганрога Михаил Солоницин решил покинуть пост по собственному желанию. Местная Гордума единогласно приняла решение об отставке чиновника. Сообщается, что Солоницин уже нашел новую работу, но какую именно, пока неизвестно.

В соцсетях большинство жителей Таганрога обрадовались отставке сити-менеджера. Они пишут: «Наконец-то это безобразие закончилось. Только издевался над городом, ничего хорошего не сделал», «Ура! Кто угодно справится лучше Солоницина», «Может, хоть сейчас городом займутся нормально», «Человек-праздник уходит. Цирк покидает город».

Политолог Михайлов рассказал, почему жители Таганрога недовольны мэром Солонициным
Узнать подробнее

Некоторые усомнились, что с уходом Солоницина жизнь в городе наладится: «Пока не вернут обычные выборы, чтобы горожане смогли проголосовать, ничего хорошего город не ждёт, увы», «А толку? Один наворовал и ушёл в красивую жизнь от кормушки, придёт другой», «Местный должен быть главой. А этому все равно, год там поработал, год тут, после ещё куда пошлют».

Нашлись и те, кого отставка Солоницина расстроила: «Что за бред? Почему самые нормальные сами уходят? Что с нашим городом не так?».

Нашлись и те, кого отставка Солоницина расстроила: «Что за бред? Почему самые нормальные сами уходят? Что с нашим городом не так?».Нашлись и те, кого отставка Солоницина расстроила: «Что за бред? Почему самые нормальные сами уходят? Что с нашим городом не так?».
Нашлись и те, кого отставка Солоницина расстроила: «Что за бред? Почему самые нормальные сами уходят? Что с нашим городом не так?».
Фото: vk.com/taganrogofficial

Напомним, работа администрации Таганрога под руководством Михаила Солоницина неоднократно вызывала претензии как у горожан, так и у региональных властей. В конце февраля этого года жительница города написала петицию к Владимиру Путину с просьбой спасти Таганрог от взяточничества и разрухи. Она жаловалась на равнодушное отношение властей к разрушенным дорогам, неработающему освещению, обветшанию теплотрасс и трубопроводов. Власти Ростовской области регулярно отчитывали администрацию Таганрога за провал работы с компанией «Синара», а также нерасторопность в проекте ремонта городского пляжа и набережной.

Читайте также:
Глава администрации Таганрога Михаил Солоницин ушел в отставку с 4 апреляГордума Таганрога примет решение об отставке сити-менеджера Михаила СолоницинаОтставка грозит главе администрации Таганрога Михаилу Солоницину
#Алина Заярная#Власть#Общество#Политика#Новости#Таганрог#Ростовская область
Подпишитесь
Стали известны подробности увольнения сити-менеджера Таганрога Солоницина
Сегодня, 09:28
Беспрецедентные меры безопасности ввели в Ростове из-за суда над морпехом ВСУ
Сегодня, 09:46
Политолог Батов разъяснил ростовчанам, какой должна быть процедура вручения повесток
Сегодня, 09:28
Ученый объяснил, что происходит в Ростове во время перехода самолета на сверхзвук
Сегодня, 07:51
Массовые проверки машин с иностранными номерами проводят в Ростове
Сегодня, 07:47