Некоторые усомнились, что с уходом Солоницина жизнь в городе наладится: «Пока не вернут обычные выборы, чтобы горожане смогли проголосовать, ничего хорошего город не ждёт, увы», «А толку? Один наворовал и ушёл в красивую жизнь от кормушки, придёт другой», «Местный должен быть главой. А этому все равно, год там поработал, год тут, после ещё куда пошлют».