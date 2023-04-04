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У избитого в ТЦ Ростова ребенка-инвалида появились проблемы со зрением

4 апреля 2023, 09:47
Фото: Ирина Захарова
У избитого в ТЦ Ростова ребенка-инвалида появились проблемы со зрением
Проблемы с фокусировкой зрения появились у ребенка-инвалида, избитого подростками мужчинам в ТЦ «Орбита» в Ростове, об этом в соцсетях рассказала мама мальчика.

В Ростове продолжается расследование избиения 14-летнего ребенка-инвалида в ТЦ «Орбита» в Ростове. Инцидент произошел 2 апреля. Неизвестные мужчины удерживали отца мальчика, пока их товарищ избивал ребенка. Его мать рассказала, что нападавшие были пьяными, а охранники даже не вступились за пострадавшего.

Сейчас расследованием инцидента занимается Следственный комитет, дело находится на контроле у Александра Бастрыкина.

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Сегодня мама пострадавшего мальчика рассказал, что у него появились проблемы со зрением. Он стал сильнее косить глаза, фокусировать зрение для ребенка стало еще тяжелее.

Однако у мальчика сошел с лица отек. Он еще продолжает обследоваться врачами. Мать мальчика поблагодарила всех неравнодушных за поддержку и помощь в поиске адвоката.

Напомним, сам ТЦ «Орбита» в Ростове открестился от ситуации с жестоким избиением ребенка-инвалида.

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