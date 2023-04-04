Posted Сегодня, 09:47
Published Сегодня, 09:47
Modified Сегодня, 09:49
Updated Сегодня, 09:49
В Ростове продолжается расследование избиения 14-летнего ребенка-инвалида в ТЦ «Орбита» в Ростове. Инцидент произошел 2 апреля. Неизвестные мужчины удерживали отца мальчика, пока их товарищ избивал ребенка. Его мать рассказала, что нападавшие были пьяными, а охранники даже не вступились за пострадавшего.
Сейчас расследованием инцидента занимается Следственный комитет, дело находится на контроле у Александра Бастрыкина.
Сегодня мама пострадавшего мальчика рассказал, что у него появились проблемы со зрением. Он стал сильнее косить глаза, фокусировать зрение для ребенка стало еще тяжелее.
Однако у мальчика сошел с лица отек. Он еще продолжает обследоваться врачами. Мать мальчика поблагодарила всех неравнодушных за поддержку и помощь в поиске адвоката.
Напомним, сам ТЦ «Орбита» в Ростове открестился от ситуации с жестоким избиением ребенка-инвалида.