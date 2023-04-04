В Ростове продолжается расследование избиения 14-летнего ребенка-инвалида в ТЦ «Орбита» в Ростове. Инцидент произошел 2 апреля. Неизвестные мужчины удерживали отца мальчика, пока их товарищ избивал ребенка. Его мать рассказала, что нападавшие были пьяными, а охранники даже не вступились за пострадавшего.