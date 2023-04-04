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Ученый объяснил, что происходит в Ростове во время перехода самолета на сверхзвук

4 апреля 2023, 07:51
Фото: mil.ru
Ученый объяснил, что может разрушить ударная волна от перехода самолета на сверхзвук
Звуковая волна от перехода самолета на сверхзвук не способна разрушить объекты на земле, об этом корреспонденту рассказал кандидат физико-математических наук Андрей Филиченко.

Хлопок, который слышится при переходе самолета на сверхзвуковую скорость, объясняет эксперт, принято называть звуковым барьером. На самом деле его можно услышать, только когда ударная волна проходит через тело человека.

«Ударная волна расходится конусом от носа самолета и когда достигает уха слушателя раздается хлопок. И постепенно по мере удаления от самолета ударная волна превращается в звуковую. Именно в таком виде она доходит до нас», — рассказывает физик.

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Филиченко добавляет, что волны звукового барьера не способны разрушить ничего на земле из-за слишком большого расстояния между ней и самолетом.

«Звуковая волна такой силы вполне может выбить окна в небоскребе выше 30 этажей, при условии, что самолет будет пролетать прямо над зданием», — пояснил ученый.

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