Углеродный след ипотеки начал учитывать банк «Центр-Инвест»

В расчет идут расход теплоэнегии для отопления, вентиляции и горячей воды в годовом выражении. Это не единственные параметры, которые требуются для получения результата, так как учитываются местонахождение дома, количество этажей, класс энергетической эффективности здания, площадь квартиры и год, когда дом построили.