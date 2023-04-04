Углеродный след ипотеки начал учитывать банк «Центр-Инвест»

Posted Сегодня, 14:52
Published Сегодня, 14:52
Modified Сегодня, 14:54
Updated Сегодня, 14:54
Речь идет о том, чтобы для каждой квартиры, которую взяли в ипотеку, подсчитывать объем выброса углекислого газа. Эти значения получают из прогноза того, как в доме будут потреблять энергоресурсы.
В расчет идут расход теплоэнегии для отопления, вентиляции и горячей воды в годовом выражении. Это не единственные параметры, которые требуются для получения результата, так как учитываются местонахождение дома, количество этажей, класс энергетической эффективности здания, площадь квартиры и год, когда дом построили.
На данный момент за месяц проведенной работы учли выбросы по более чем 290 кредитам на сумму свыше миллиарда рублей.