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Углеродный след ипотеки начал учитывать банк «Центр-Инвест»

4 апреля 2023, 14:52
Фото: КБ «Центр-Инвест»
Методологию оценки углеродного следа во время кредитования ипотеки внедрил банк «Центр-Инвест», говорится на сайте финансовой организации.

Речь идет о том, чтобы для каждой квартиры, которую взяли в ипотеку, подсчитывать объем выброса углекислого газа. Эти значения получают из прогноза того, как в доме будут потреблять энергоресурсы.

В расчет идут расход теплоэнегии для отопления, вентиляции и горячей воды в годовом выражении. Это не единственные параметры, которые требуются для получения результата, так как учитываются местонахождение дома, количество этажей, класс энергетической эффективности здания, площадь квартиры и год, когда дом построили.

На данный момент за месяц проведенной работы учли выбросы по более чем 290 кредитам на сумму свыше миллиарда рублей.

#Елена Янкевич
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