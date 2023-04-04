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В Ростове-на-Дону в марте задержали насильника

4 апреля 2023, 07:37
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону в марте задержали насильника
В Ростове-на-Дону в марте задержали мужчину по подозрению в изнасиловании девушки, сообщил глава городского управления МВД Сергей Шпак.

Всего в марте количество совершенных преступлений снизилось на 26%, в том числе в категории тяжких и особо тяжких. За это время уменьшилось количество краж, убийств, грабежей и разбоев.

Полицейские задержали подозреваемых в убийстве, 13 грабежах, 6 разбоях и 2 изнасилованиях.

«Удалось найти 46 преступников, которые числились в федеральном розыске. За совершение изнасилования девушки задержали местного жителя, его заключили под стражу», — уточнил Шпак.

Он добавил, что за март также зарегистрировали более 250 наркопреступлений.

Ранее стало известно, что на Дону будут судить местного жителя за разбой и сексуальное насилие над девушками.

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