Posted Сегодня, 07:37
Published Сегодня, 07:37
Modified Сегодня, 07:39
Updated Сегодня, 07:39
Всего в марте количество совершенных преступлений снизилось на 26%, в том числе в категории тяжких и особо тяжких. За это время уменьшилось количество краж, убийств, грабежей и разбоев.
Полицейские задержали подозреваемых в убийстве, 13 грабежах, 6 разбоях и 2 изнасилованиях.
«Удалось найти 46 преступников, которые числились в федеральном розыске. За совершение изнасилования девушки задержали местного жителя, его заключили под стражу», — уточнил Шпак.
Он добавил, что за март также зарегистрировали более 250 наркопреступлений.
Ранее стало известно, что на Дону будут судить местного жителя за разбой и сексуальное насилие над девушками.