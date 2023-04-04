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В Ростове-на-Дону возбудили уголовное дело после избиения ребенка-инвалида 2 апреля

4 апреля 2023, 14:21
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону возбудили уголовное дело после избиения ребенка-инвалида
В Ростове-на-Дону возбуждено уголовное дело после нападения на 14-летнего инвалида в торговом центре, сообщили в УСКР по региону.

Напомним, что 3 апреля в торговом центре двое мужчин напали на подростка, из-за чего он упал и ударился головой. Пострадавшего доставили в больницу, где ему оказали помощь.

«Нападавшими оказались двое жителей Ростова в возрасте 37 и 44 года, сейчас их допрашивают следователи. Также устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — сказано в сообщении.

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Если вина подозреваемых будет доказана, им грозит до семи лет колонии.

Первоначально об избиении подростка написала его мать в соцсетях, рассказав, что один из фигурантов держал ее супруга, а второй бил особенного ребенка. Эта ситуация получила широкий общественный резонанс и председатель СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе начавшейся проверки.

#Илья Протвинов#Дети#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Происшествие
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