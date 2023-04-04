Первоначально об избиении подростка написала его мать в соцсетях, рассказав, что один из фигурантов держал ее супруга, а второй бил особенного ребенка. Эта ситуация получила широкий общественный резонанс и председатель СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе начавшейся проверки.