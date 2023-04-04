Posted Сегодня, 14:21
Published Сегодня, 14:21
Modified Сегодня, 14:23
Updated Сегодня, 14:23
Напомним, что 3 апреля в торговом центре двое мужчин напали на подростка, из-за чего он упал и ударился головой. Пострадавшего доставили в больницу, где ему оказали помощь.
«Нападавшими оказались двое жителей Ростова в возрасте 37 и 44 года, сейчас их допрашивают следователи. Также устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — сказано в сообщении.
Если вина подозреваемых будет доказана, им грозит до семи лет колонии.
Первоначально об избиении подростка написала его мать в соцсетях, рассказав, что один из фигурантов держал ее супруга, а второй бил особенного ребенка. Эта ситуация получила широкий общественный резонанс и председатель СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе начавшейся проверки.