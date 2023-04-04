В Ростове обнаружили 313 домов, находящихся в аварийном состоянии

В своем докладе Юлия Брюховецкая рассказала о том, что к 1 апреля власти выявили на территории города 313 ветхих зданий. Она уточнила, что среди этих зданий только 7,6%(24 строения) имеют статус объектов ОКН, а потому защищены законом и будут отреставрированы.