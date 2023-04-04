В Ростове обнаружили 313 домов, находящихся в аварийном состоянии

Posted Сегодня, 16:33
Published Сегодня, 16:33
Modified Сегодня, 16:35
Updated Сегодня, 16:35
В своем докладе Юлия Брюховецкая рассказала о том, что к 1 апреля власти выявили на территории города 313 ветхих зданий. Она уточнила, что среди этих зданий только 7,6%(24 строения) имеют статус объектов ОКН, а потому защищены законом и будут отреставрированы.
Оставшиеся 289 зданий попадают под снос и дополнят список из 74 ветхих строений, демонтированных в период с 2014 по 2022 годы.
Юлия Брюховецкая уточнила, что власти также обследовали и многоквартирные ветхие дома на территории города, что в 2022 году позволило выявить 19 зданий под снос и два строения под реконструкцию.
В планах на 2023 году представитель департамента ЖКХ анонсировала снос пяти МКД, а также разработку необходимой документации для сноса еще 20 многоквартирных зданий.
Ранее в Ростове рассказали о проблемном дома на улице Шеболдаева, 4, которому грозит снос.