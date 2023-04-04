rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:33

Published Сегодня, 16:33

Modified Сегодня, 16:35

Updated Сегодня, 16:35

Изображение материала

В Ростове обнаружили 313 домов, находящихся в аварийном состоянии

4 апреля 2023, 16:33
Фото: rostovgazeta.ru
В Ростове обнаружили 313 домов, находящихся в аварийном состоянии
В Ростове объявили, что более 300 домов на территории охарактеризовали как ветхие, об этом сообщила замдиректора департамента ЖКХ города Юлия Брюховецкая.

В своем докладе Юлия Брюховецкая рассказала о том, что к 1 апреля власти выявили на территории города 313 ветхих зданий. Она уточнила, что среди этих зданий только 7,6%(24 строения) имеют статус объектов ОКН, а потому защищены законом и будут отреставрированы.

Оставшиеся 289 зданий попадают под снос и дополнят список из 74 ветхих строений, демонтированных в период с 2014 по 2022 годы.

В Ростове аварийный дом постройки 1917 года на Станиславского снесут в 2023 году
Узнать подробнее

Юлия Брюховецкая уточнила, что власти также обследовали и многоквартирные ветхие дома на территории города, что в 2022 году позволило выявить 19 зданий под снос и два строения под реконструкцию.

В планах на 2023 году представитель департамента ЖКХ анонсировала снос пяти МКД, а также разработку необходимой документации для сноса еще 20 многоквартирных зданий.

Ранее в Ростове рассказали о проблемном дома на улице Шеболдаева, 4, которому грозит снос.

Читайте также:
После жалоб ростовчан власти решили отремонтировать аварийную лестницу к реке ДонВласти Ростова объяснили, как принимают решения о сносе аварийных домовВ центре Ростова под снос могут пойти 133 аварийных дома
#Надежда Пустяк#Снос#Снос домов#Аварийный дом#Аварийное жилье#Аварийные дома#ОКН#Городская среда#Последние новости Ростова на сегодня#Город#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ростов
Подпишитесь
Стали известны подробности увольнения сити-менеджера Таганрога Солоницина
Сегодня, 09:28
Беспрецедентные меры безопасности ввели в Ростове из-за суда над морпехом ВСУ
Сегодня, 09:46
Политолог Батов разъяснил ростовчанам, какой должна быть процедура вручения повесток
Сегодня, 09:28
Ученый объяснил, почему слышно хлопок в Ростове при переходе самолета на сверхзвук
Сегодня, 07:51
Массовые проверки машин с иностранными номерами проводят в Ростове
Сегодня, 07:47
«Цирк покидает город»: жители Таганрога обрадовались отставке Михаила Солоницина
Сегодня, 09:22