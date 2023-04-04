Posted Сегодня, 08:33
Published Сегодня, 08:33
Modified Сегодня, 08:35
Updated Сегодня, 08:35
Речь идет об участке по переулку Журавлева от улицы Города Волос до Журавлева, 117 с западной стороны. Эти меры позволят увеличить пропускную способность на этой улице.
В этот же день ограничат до 40 километров в час максимальную скорость движения на бульваре Комарова от Королева до улицы Алая. Такие же ограничения будут действовать в переулке Кривошлыковский от Упорного до улицы Буйнакская.
Кроме того, с 16 апреля ограничат максимальную скорость на улице Пушкинская на участке от Ворошиловского до переулка Доломановский. Разгоняться здесь можно будет только до 30 километров в час.
Ранее ростовчанам сообщили, какие дороги перекроют в центре города в апреле.