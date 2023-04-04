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В центре Ростова на нескольких улицах запретят остановку для транспорта с 8 апреля

4 апреля 2023, 08:33
Фото: 1MI
В центре Ростова на нескольких улицах запретят остановку для транспорта с 8 апреля
В Ростове-на-Дону с 8 апреля запретят остановку транспорта в переулке Журавлева, сообщили в городской администрации.

Речь идет об участке по переулку Журавлева от улицы Города Волос до Журавлева, 117 с западной стороны. Эти меры позволят увеличить пропускную способность на этой улице.

В этот же день ограничат до 40 километров в час максимальную скорость движения на бульваре Комарова от Королева до улицы Алая. Такие же ограничения будут действовать в переулке Кривошлыковский от Упорного до улицы Буйнакская.

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Кроме того, с 16 апреля ограничат максимальную скорость на улице Пушкинская на участке от Ворошиловского до переулка Доломановский. Разгоняться здесь можно будет только до 30 километров в час.

Ранее ростовчанам сообщили, какие дороги перекроют в центре города в апреле.

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