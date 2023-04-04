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Власти в Ростова насчитали 1,8 тысячи подвалов пригодных для укрытий

4 апреля 2023, 06:57
Фото: 32.mchs.gov.ru
Власти Ростова объяснили, как составляли список укрытий. Фото для иллюстрации
В заглубленных помещениях Ростова смогут разместиться 2,7 миллиона человек, заявили власти города.

Недавно администрация Ростова обнародовала список городских укрытий на случай ЧС. Многие горожане нашли в перечне адреса своих домов. Однако, по их словам, помещения совсем не годятся в качестве укрытия.

Администрация города рассказала 161.ру, что список заглубленных помещений составлялся Управлением по делам ГО и ЧС на основе данных, предоставленных районными властями. Также чиновники вместе с представителями управляющих компаний инспектировали подвалы многоэтажных домов, проверяли их состояние и содержание.

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Власти насчитали 1801 подвал, пригодный в качестве укрытия. Также в список включили 20 подземных переходов. Все помещения, по мнению администрации, смогут вместить 2,7 миллиона человек.

Ранее RostovGazeta подробно рассказала, как выглядят убежища, где предлагают прятаться ростовчанам.

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