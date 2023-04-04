Posted Сегодня, 06:57
Published Сегодня, 06:57
Modified Сегодня, 06:59
Updated Сегодня, 06:59
Недавно администрация Ростова обнародовала список городских укрытий на случай ЧС. Многие горожане нашли в перечне адреса своих домов. Однако, по их словам, помещения совсем не годятся в качестве укрытия.
Администрация города рассказала 161.ру, что список заглубленных помещений составлялся Управлением по делам ГО и ЧС на основе данных, предоставленных районными властями. Также чиновники вместе с представителями управляющих компаний инспектировали подвалы многоэтажных домов, проверяли их состояние и содержание.
Власти насчитали 1801 подвал, пригодный в качестве укрытия. Также в список включили 20 подземных переходов. Все помещения, по мнению администрации, смогут вместить 2,7 миллиона человек.
Ранее RostovGazeta подробно рассказала, как выглядят убежища, где предлагают прятаться ростовчанам.