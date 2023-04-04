Posted Сегодня, 10:40
Published Сегодня, 10:40
Modified Сегодня, 10:42
Updated Сегодня, 10:42
Драка произошла между водителями эвакуатора и ростовчанином в центре города на проспекте Чехова, 71. Мужчины хотели забрать машину без присутствия патруля ДПС. Незаконное действие увидел проходящий мимо горожанин. Он начал снимать водителей на видео. Те, в свою очередь, начали ругаться с мужчиной, а затем ударили.
После этого между мужчинами произошла потасовка. Сообщается, что после нее водители эвакуатора скрылись с места, решив не забирать с собой машину.
Официальных подробностей об инциденте от МВД России по региону пока не поступало.
Ранее ростовчанка напала на молодых людей из-за места на лавочке.