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Водители эвакуатора подрались с мужчиной в центре Ростова

4 апреля 2023, 10:40
Фото: ТГ канал rostov_glavniy
Водители эвакуатора подрались с мужчиной в центре Ростова
Житель Ростова уличил водителей эвакуатора в неправомерной конфискации машины, те решили ответить на обвинения кулаками, видео потасовки опубликовали в соцсетях горожане.

Драка произошла между водителями эвакуатора и ростовчанином в центре города на проспекте Чехова, 71. Мужчины хотели забрать машину без присутствия патруля ДПС. Незаконное действие увидел проходящий мимо горожанин. Он начал снимать водителей на видео. Те, в свою очередь, начали ругаться с мужчиной, а затем ударили.

После этого между мужчинами произошла потасовка. Сообщается, что после нее водители эвакуатора скрылись с места, решив не забирать с собой машину.

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Официальных подробностей об инциденте от МВД России по региону пока не поступало.

Ранее ростовчанка напала на молодых людей из-за места на лавочке.

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