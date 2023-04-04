Драка произошла между водителями эвакуатора и ростовчанином в центре города на проспекте Чехова, 71. Мужчины хотели забрать машину без присутствия патруля ДПС. Незаконное действие увидел проходящий мимо горожанин. Он начал снимать водителей на видео. Те, в свою очередь, начали ругаться с мужчиной, а затем ударили.