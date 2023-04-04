Врач: антигистаминные препараты могут ухудшить реакцию водителя за рулем

Posted Сегодня, 14:35
Published Сегодня, 14:35
Modified Сегодня, 14:36
Updated Сегодня, 14:36
Она подчеркнула, что средства от аллергии и диареи могут вызывать сонливость и снижать скорость реакции, поэтому перед поездкой на машине их не стоит принимать, пишет 360tv.ru.
Кроме того, медик отметила, что после приема капель для глаз, которые расширяют или сужают зрачок, не следует управлять транспортным средством, так как это может изменить световосприятие и восприятие цвета. Наиболее безопасным временем для приема этих лекарственных препаратов является вечер.