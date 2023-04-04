Врач: антигистаминные препараты могут ухудшить реакцию водителя за рулем

Кроме того, медик отметила, что после приема капель для глаз, которые расширяют или сужают зрачок, не следует управлять транспортным средством, так как это может изменить световосприятие и восприятие цвета. Наиболее безопасным временем для приема этих лекарственных препаратов является вечер.