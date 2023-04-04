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Posted Сегодня, 14:35

Published Сегодня, 14:35

Modified Сегодня, 14:36

Updated Сегодня, 14:36

Врач: антигистаминные препараты могут ухудшить реакцию водителя за рулем

4 апреля 2023, 14:35
Заведующая терапевтическим отделением клиники МЕДСИ в Красногорске, врач-терапевт Марина Серякова предупредила о рисках вождения после приема некоторых лекарственных препаратов.

Она подчеркнула, что средства от аллергии и диареи могут вызывать сонливость и снижать скорость реакции, поэтому перед поездкой на машине их не стоит принимать, пишет 360tv.ru.

Кроме того, медик отметила, что после приема капель для глаз, которые расширяют или сужают зрачок, не следует управлять транспортным средством, так как это может изменить световосприятие и восприятие цвета. Наиболее безопасным временем для приема этих лекарственных препаратов является вечер.

#Общество
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