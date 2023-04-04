Врач: бесконтрольный прием иммуномодуляторов может быть опасным для здоровья

Она объяснила, что длительный прием иммуномодуляторов может вызвать агрессивную реакцию организма, в результате которой он начнет атаковать свои собственные клетки, что может привести к развитию серьезных аутоиммунных заболеваний, таких как ревматоидный артрит, рассеянный склероз и неспецифический язвенный колит, пишет 360tv.ru.