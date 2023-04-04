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Published Сегодня, 14:38

Modified Сегодня, 14:48

Updated Сегодня, 14:48

Врач: бесконтрольный прием иммуномодуляторов может быть опасным для здоровья

4 апреля 2023, 14:38
Врач-иммунолог и аллерголог Оксана Шабалина предупредила, что прием иммуномодуляторов без назначения врача может привести к опасным последствиям для организма.

Она объяснила, что длительный прием иммуномодуляторов может вызвать агрессивную реакцию организма, в результате которой он начнет атаковать свои собственные клетки, что может привести к развитию серьезных аутоиммунных заболеваний, таких как ревматоидный артрит, рассеянный склероз и неспецифический язвенный колит, пишет 360tv.ru.

Шабалина отметила, что иммуномодуляторы обычно назначают детям, которые болеют чаще четырех раз в год.

Кроме того, важно следить за питанием и делать его более сбалансированным.

Оксана Шабалина рекомендует консультироваться с врачом, прежде чем начинать прием таких препаратов.

#Общество
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