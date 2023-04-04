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«Пересмотр дел будет?»: ростовчане высказались об обысках у председателя Совета судей

4 апреля 2023, 05:02
Фото: 1MI

Ростовчан шокировали результаты обысков у председателя Совета судей региона

В Ростовской области, по информации СМИ, задержали председателя Совета судей региона и провели у нее обыски, что вызвало бурные обсуждения в соцсетях.

«Южная Служба Новостей» написала о задержании Татьяны Юровой и начальника Управления судебного департамента Андрея Рощевского в рамках уголовного дела. До этого 1Rnd писало, что у Юровой якобы нашли 200 миллионов рублей, дорогие часы и вещи люксовых брендов.

В соцсетях ростовчане сообщили, что эта ситуация их шокировала.

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«Нет слов, одни эмоции», — заявили местные жители.

«Никогда такого не было, и вот опять», — прозвучало в комментариях.

«Пересмотр решений, которые она принимала, учитывая вышесказанное, будет?», — поинтересовались пользователи.

«Так и живем», — высказали мнение жители региона.

Добавим, что официальной информации о произошедшем не было, она уточняется.

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