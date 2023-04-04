«Южная Служба Новостей» написала о задержании Татьяны Юровой и начальника Управления судебного департамента Андрея Рощевского в рамках уголовного дела. До этого 1Rnd писало, что у Юровой якобы нашли 200 миллионов рублей, дорогие часы и вещи люксовых брендов.