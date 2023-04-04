Posted Сегодня, 05:02
Published Сегодня, 05:02
Modified Сегодня, 06:34
Updated Сегодня, 06:34
«Южная Служба Новостей» написала о задержании Татьяны Юровой и начальника Управления судебного департамента Андрея Рощевского в рамках уголовного дела. До этого 1Rnd писало, что у Юровой якобы нашли 200 миллионов рублей, дорогие часы и вещи люксовых брендов.
В соцсетях ростовчане сообщили, что эта ситуация их шокировала.
«Нет слов, одни эмоции», — заявили местные жители.
«Никогда такого не было, и вот опять», — прозвучало в комментариях.
«Пересмотр решений, которые она принимала, учитывая вышесказанное, будет?», — поинтересовались пользователи.
«Так и живем», — высказали мнение жители региона.
Добавим, что официальной информации о произошедшем не было, она уточняется.