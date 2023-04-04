Заведующие детсадами в Батайске массово подали в отставку в апреле

Posted Сегодня, 14:56
Published Сегодня, 14:56
Modified Сегодня, 14:58
Updated Сегодня, 14:58
Telegram-канал «Батайск Город» во вторник, 4 апреля, рассказал, что им стали поступать сообщения от подписчиков, которые заявили, что пять детских садов в городе остались без заведующих.
Кроме того, внезапное увольнение заведующей детским садом №28 вынудило встревоженных родителей воспитанников и персонал написать коллективное письмо в отдел образования, чтобы вернуть заведующего обратно.
Авторы Telegram-канала уточнили, что обратились в местную администрацию, чтобы узнать, чем вызваны кадровые перестановки.
В ответ на это местные власти опровергли сообщения горожан, уточнив, что в управление образования поступило всего два заявления об уходе с должности по собственному желанию.
«Один из руководителей по состоянию здоровья переведена на другую должность, второй — по причине выхода на пенсию», — объяснили власти. Информация об увольнении еще трех заведующих пока не получила официального подтверждения.
Напомним, ранее в Батайске 148 детей заразились сальмонеллой от супа в детском саду.