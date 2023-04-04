Posted Сегодня, 11:59
Published Сегодня, 11:59
Modified Сегодня, 12:01
Updated Сегодня, 12:01
Ранее 1Rnd со ссылкой на источник написал, что Золотарева написала заявление об отставке по собственному желанию. А до этого СМИ сообщали о проведенных у нее обысках, но официального подтверждения этой информации не было, она сейчас уточняется. В соцсетях пользователи поинтересовались, неужели Золотареву просто так отпустят.
«Да ладно, сама…по собственному желанию. Видимо, земля под ногами зашевелилась… И что? Отпустят вот так вот, просто?», — пишут ростовчане.
«Копайте глубже», — сообщают местные жители.
«Если председателя областного суда подозревают в преступлении, то остальные судьи, подчиненные ей, кто? , — говорится в комментариях.