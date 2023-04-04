Ранее 1Rnd со ссылкой на источник написал, что Золотарева написала заявление об отставке по собственному желанию. А до этого СМИ сообщали о проведенных у нее обысках, но официального подтверждения этой информации не было, она сейчас уточняется. В соцсетях пользователи поинтересовались, неужели Золотареву просто так отпустят.