rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:59

Published Сегодня, 11:59

Modified Сегодня, 12:01

Updated Сегодня, 12:01

Изображение материала

«Земля под ногами зашевелилась»: в Ростове удивились отставке председателя облсуда

4 апреля 2023, 11:59
Фото: 1MI

Ростовчане высказались о заявлении об отставке председателя Ростовского облсуда

Председатель Ростовского областного суда Елена Золотарева, по информации СМИ, написала заявление об отставке, что вызвало бурные обсуждения в соцсетях.

Ранее 1Rnd со ссылкой на источник написал, что Золотарева написала заявление об отставке по собственному желанию. А до этого СМИ сообщали о проведенных у нее обысках, но официального подтверждения этой информации не было, она сейчас уточняется. В соцсетях пользователи поинтересовались, неужели Золотареву просто так отпустят.

Председатель Ростовского облсуда Елена Золотарева подала в отставку после обысков
Узнать подробнее

«Да ладно, сама…по собственному желанию. Видимо, земля под ногами зашевелилась… И что? Отпустят вот так вот, просто?», — пишут ростовчане.

«Копайте глубже», — сообщают местные жители.

«Если председателя областного суда подозревают в преступлении, то остальные судьи, подчиненные ей, кто? , — говорится в комментариях.

Читайте также:
Председатель Ростовского облсуда Елена Золотарева подала в отставку после обысковЧто известно о председателе совета судей в Ростовской области Юровой и обысках у нее«Пересмотр дел будет?»: ростовчане высказались об обысках у председателя Совета судей
#Илья Протвинов#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Происшествие
Подпишитесь
Стали известны подробности увольнения сити-менеджера Таганрога Солоницина
Сегодня, 09:28
Беспрецедентные меры безопасности ввели в Ростове из-за суда над морпехом ВСУ
Сегодня, 09:46
Политолог Батов разъяснил ростовчанам, какой должна быть процедура вручения повесток
Сегодня, 09:28
Ученый объяснил, почему слышно хлопок в Ростове при переходе самолета на сверхзвук
Сегодня, 07:51
Массовые проверки машин с иностранными номерами проводят в Ростове
Сегодня, 07:47
«Цирк покидает город»: жители Таганрога обрадовались отставке Михаила Солоницина
Сегодня, 09:22