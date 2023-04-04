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Журналист Хорошилов разъяснил причины обысков у ростовских судей

4 апреля 2023, 13:50
Фото: Фото для иллюстрации / nnovgorod.sledcom.ru
Журналист Хорошилов разъяснил причины обысков у ростовских судей
Часы Председателя Ростовского облсуда Елены Золотаревой на свободе уже сочтены, сообщил RostovGazeta ростовский оппозиционный журналист Игорь Хорошилов.

Собеседник полагает, что в Ростовской области, судя по всему, нашлись недовольные люди с очень сильными доказательствами. Понимая, что в регионе доказать свою правоту им, скорее всего, не удастся, люди обратились в правоохранительные органы. 

«Их доказательства были настолько сильными, что представители из Москвы приехали в Ростов инкогнито, провели обыски, обнаружили 200 миллионов рублей и задержали двух судейских чиновников. Насколько я понимаю, задержанных сейчас отвезли в Москву, и будут от них добиваться показаний на Золотареву», — отмечает Игорь Хорошилов.

Обыски прошли у председателя Ростовского областного суда Елены Золотаревой
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Журналист делится личным мнением, что часы Золотаревой на свободе уже сочтены.

«В должности она много лет. Представляете, сколько за это время могло быть покупных дел?» — спрашивает собеседник. 

Ранее RostovGazeta сообщала, что Председатель Ростовского облсуда Елена Золотарева после обысков подала в отставку. 

Председатель Ростовского облсуда Елена Золотарева подала в отставку после обысков
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