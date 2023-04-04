Posted Сегодня, 13:50
Published Сегодня, 13:50
Modified Сегодня, 13:52
Updated Сегодня, 13:52
Собеседник полагает, что в Ростовской области, судя по всему, нашлись недовольные люди с очень сильными доказательствами. Понимая, что в регионе доказать свою правоту им, скорее всего, не удастся, люди обратились в правоохранительные органы.
«Их доказательства были настолько сильными, что представители из Москвы приехали в Ростов инкогнито, провели обыски, обнаружили 200 миллионов рублей и задержали двух судейских чиновников. Насколько я понимаю, задержанных сейчас отвезли в Москву, и будут от них добиваться показаний на Золотареву», — отмечает Игорь Хорошилов.
Журналист делится личным мнением, что часы Золотаревой на свободе уже сочтены.
«В должности она много лет. Представляете, сколько за это время могло быть покупных дел?» — спрашивает собеседник.
Ранее RostovGazeta сообщала, что Председатель Ростовского облсуда Елена Золотарева после обысков подала в отставку.