Posted Сегодня, 17:31
Published Сегодня, 17:31
Modified Сегодня, 17:41
Updated Сегодня, 17:41
Жители хутора Майкопский Зимовниковского района жалуются, что молокозаводы Ростовской области стали закупать у них молоко по заниженной цене. Затраты сельчан стали превышать прибыль от сдачи молока.
Donnews уточняет, что большая часть хутора живет за счет продажи молока. О своей проблеме фермеры рассказали депутату Госдумы от Ростовской области Евгению Бессонову. Он утверждает, что такие же жалобы ему поступают из Краснодарского и Алтайского краев.
Бессонов направил обращения в Минсельхоз и Минфин РФ. Проблема, как видит ее депутат, состоит в нынешней финансовой политике страны и уменьшении закупочной цены на молочную продукцию. Это может привести не только к «молочному кризису», но и к уничтожению рогатого скота в деревнях.
Жители хутора уже стали выходить на акции протеста, а также избавляться от коров из-за их нерентабельности.
Ранее эксперт Нечушкин рассказал, когда ростовчане привыкнут к еде с плесенью.