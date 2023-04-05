Бессонов направил обращения в Минсельхоз и Минфин РФ. Проблема, как видит ее депутат, состоит в нынешней финансовой политике страны и уменьшении закупочной цены на молочную продукцию. Это может привести не только к «молочному кризису», но и к уничтожению рогатого скота в деревнях.