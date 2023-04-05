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Акции протеста среди аграриев начались в Ростовской области из-за «молочного кризиса»

5 апреля 2023, 17:31
Фото: 1MI
Жители Ростовской области сообщили о наступлении "молочного кризиса"
Жители Ростовской области рассказали о наступлении «молочного кризиса», пишут СМИ.

Жители хутора Майкопский Зимовниковского района жалуются, что молокозаводы Ростовской области стали закупать у них молоко по заниженной цене. Затраты сельчан стали превышать прибыль от сдачи молока.

Donnews уточняет, что большая часть хутора живет за счет продажи молока. О своей проблеме фермеры рассказали депутату Госдумы от Ростовской области Евгению Бессонову. Он утверждает, что такие же жалобы ему поступают из Краснодарского и Алтайского краев.

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Бессонов направил обращения в Минсельхоз и Минфин РФ. Проблема, как видит ее депутат, состоит в нынешней финансовой политике страны и уменьшении закупочной цены на молочную продукцию. Это может привести не только к «молочному кризису», но и к уничтожению рогатого скота в деревнях.

Жители хутора уже стали выходить на акции протеста, а также избавляться от коров из-за их нерентабельности.

Ранее эксперт Нечушкин рассказал, когда ростовчане привыкнут к еде с плесенью.

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