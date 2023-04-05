Posted Сегодня, 07:54
Published Сегодня, 07:54
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В среду, 5 апреля, стало известно, что утром на территории Чертковского района на трассе М-4 «Дон» произошло ДТП с участием пассажирского автобуса, который ехал по маршруту «Москва — Ставрополь».
По предварительной информации ведомства, в автобусе находятся 32 человека, двоих уже госпитализировали. В ликвидации последствий аварии задействовали восемь спасателей и три единицы спецтехники.
О причинах и обстоятельствах аварии пока ничего не известно, RostovGazeta продолжит следить за ситуацией.
Ранее автомобилисты, которые провели в колоссальной пробке на М-4 «Дон» 20 часов, собрались обратиться в прокуратуру.