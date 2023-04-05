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Автобус с 32 пассажирами опрокинулся на М-4 «Дон» в Ростовской области, есть раненые

5 апреля 2023, 07:54
Фото: МЧС по РО
В Ростовской области на М-4 «Дон» опрокинулся автобус с 32 пассажирами

Автобус с 32 пассажирами опрокинулся на М-4 «Дон» в Ростовской области 5 апреля

В Чертковском районе Ростовской области на 813-м километре М-4 «Дон» произошло серьезное ДТП с пассажирским автобусом, подробностями поделились в пресс-службе донского ГУ МЧС.

В среду, 5 апреля, стало известно, что утром на территории Чертковского района на трассе М-4 «Дон» произошло ДТП с участием пассажирского автобуса, который ехал по маршруту «Москва — Ставрополь».

По предварительной информации ведомства, в автобусе находятся 32 человека, двоих уже госпитализировали. В ликвидации последствий аварии задействовали восемь спасателей и три единицы спецтехники.

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О причинах и обстоятельствах аварии пока ничего не известно, RostovGazeta продолжит следить за ситуацией.

Ранее автомобилисты, которые провели в колоссальной пробке на М-4 «Дон» 20 часов, собрались обратиться в прокуратуру.

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