Posted Сегодня, 14:49
Published Сегодня, 14:49
Modified Сегодня, 14:51
Updated Сегодня, 14:51
По информации СМИ, московские оперативники продолжают расследование уголовного дела о коррупции среди судей в Ростовской области. Под подозрением оперативников сейчас якобы находятся 32 судьи и чиновника. Ранее сообщалось, что под домашний арест отправлены председатель Ростовского областного суда Елена Золотарева и ее заместитель Татьяна Юрова, в их домах, а также в зданиях районных судов Ростова уже провели обыски. Сообщается, что следственные мероприятия могут растянуться на весь апрель.
В соцсетях ростовчане поддержали расследование дела о коррупции. Они пишут: «Давно пора», «Хоть за кого-то взялись», «Ужас что творится, и как люди живут в бедном Ростове!», «Ужас! Уже ничего не боятся. Гнать их надо оттуда! Позорище!».
Также многие отметили, что не удивлены взяточничеству в ростовских судах: «Впрочем, ничего нового», «Как будто никто об этом не догадывался».
«В каком ужасе мы живем! Какой позор для региона! Все надо реформировать», «Лучше поздно, чем никогда. Хорошо, что взялись за эту шайку», — пишут в соцсетях.
Многие задались резонным вопросом: «Будет ли пересмотр дел после ареста судей?».
Напомним, сам Ростовский областной суд отказывается комментировать дело о коррупции. Там заявляют, что сотрудники пресс-службы учреждения заболели. Поэтому официальных подробностей пока не поступало. Информация уточняется.