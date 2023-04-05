По информации СМИ, московские оперативники продолжают расследование уголовного дела о коррупции среди судей в Ростовской области. Под подозрением оперативников сейчас якобы находятся 32 судьи и чиновника. Ранее сообщалось, что под домашний арест отправлены председатель Ростовского областного суда Елена Золотарева и ее заместитель Татьяна Юрова, в их домах, а также в зданиях районных судов Ростова уже провели обыски. Сообщается, что следственные мероприятия могут растянуться на весь апрель.