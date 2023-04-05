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«Давно пора»: ростовчане прокомментировали обыски у судей, подозреваемых в коррупции

5 апреля 2023, 14:49
Фото: Фото для иллюстрации / vk.com/nakgov
«Давно пора»: ростовчане прокомментировали обыски у судей, подозреваемых в коррупции

Ростовчане поддержали обыски у судей, подозреваемых в коррупции

В Ростовской области под подозрение ФСБ попали 32 человек, среди которых могут быть судьи и чиновники. По информации СМИ, они могут быть замешаны в коррупционных схемах по вынесению «нужных» приговоров, новость об этом активно обсуждают в соцсетях.

По информации СМИ, московские оперативники продолжают расследование уголовного дела о коррупции среди судей в Ростовской области. Под подозрением оперативников сейчас якобы находятся 32 судьи и чиновника. Ранее сообщалось, что под домашний арест отправлены председатель Ростовского областного суда Елена Золотарева и ее заместитель Татьяна Юрова, в их домах, а также в зданиях районных судов Ростова уже провели обыски. Сообщается, что следственные мероприятия могут растянуться на весь апрель.

В соцсетях ростовчане поддержали расследование дела о коррупции. Они пишут: «Давно пора», «Хоть за кого-то взялись», «Ужас что творится, и как люди живут в бедном Ростове!», «Ужас! Уже ничего не боятся. Гнать их надо оттуда! Позорище!».

Также многие отметили, что не удивлены взяточничеству в ростовских судах: «Впрочем, ничего нового», «Как будто никто об этом не догадывался».

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«В каком ужасе мы живем! Какой позор для региона! Все надо реформировать», «Лучше поздно, чем никогда. Хорошо, что взялись за эту шайку», — пишут в соцсетях.

Многие задались резонным вопросом: «Будет ли пересмотр дел после ареста судей?».

Напомним, сам Ростовский областной суд отказывается комментировать дело о коррупции. Там заявляют, что сотрудники пресс-службы учреждения заболели. Поэтому официальных подробностей пока не поступало. Информация уточняется.

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