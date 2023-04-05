«Но подобное происходит не только в Ростовской области. Система в России работает, и это мы видим от Дальнего Востока до Калининграда. Когда, к примеру, приезжают в регион и увозят руководителя МВД в Москву на допросы. Или сажают под домашний арест председателя суда и его зама. Или когда в одной из областей арестовали и увезли в Москву почти всю команду судебных приставов. Просто это мы, дончане, заостряем внимание на свою территорию. И нам, конечно же, неприятно, что это происходит у нас», — резюмирует Виктор Водолацкий.