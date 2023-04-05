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Депутат Госдумы Водолацкий высказался об обысках и арестах ростовских судей

5 апреля 2023, 16:04
Фото: 1MI

Депутат Водолацкий назвал причиной арестов донских судей накопление критической массы

Когда судебная система начинает работать не в координатах законодательства, а придумывает свои схемы, в работу по наведению порядка включается центральный аппарат, сообщил RostovGazeta депутат Госдумы от Ростовской области Виктор Водолацкий.

Напомним, что по данным СМИ, которые ссылаются на свои источники, в судебном корпусе Ростовской области продолжаются обыски. Под подозрение якобы уже попали 32 человека, среди которых судьи и чиновники Ростовской области.

«Это вызвано лишь одним — реакцией центрального аппарата силовых ведомств на обращения граждан. И если люди считают, что, написав обращение в федеральные органы правопорядка, оно может остаться без ответа — они ошибаются. Все заявления и обращения систематизируются. А когда накапливается критическая масса — естественно, на место выезжает оперативная группа и начинает разбираться, почему это происходит», — отмечает Виктор Водолацкий.

Собеседник полагает, что речь идет о тех уголовных делах, по которым у людей возникали вопросы или претензии.

«Например, если человек не виновен, а его осуждают. Или наоборот, виновен, а его не наказывают», — разъясняет собеседник.

Под подозрение ФСБ попали еще 32 судьи и чиновника в Ростовской области
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Спикер подчеркивает, что не владеет конкретными фактами происходящего в ростовском судебном корпусе, поскольку второй год находится на Донбассе.

«Но подобное происходит не только в Ростовской области. Система в России работает, и это мы видим от Дальнего Востока до Калининграда. Когда, к примеру, приезжают в регион и увозят руководителя МВД в Москву на допросы. Или сажают под домашний арест председателя суда и его зама. Или когда в одной из областей арестовали и увезли в Москву почти всю команду судебных приставов. Просто это мы, дончане, заостряем внимание на свою территорию. И нам, конечно же, неприятно, что это происходит у нас», — резюмирует Виктор Водолацкий.

Ранее RostovGazeta выясняла, что думают ростовчане об обысках у судей, которых подозревают в коррупции. 

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