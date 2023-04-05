«А в контролирующих органах региона много людей с непрофильным образованием. На должности берут управленцев, бывших представителей правопорядка, а не профильных специалистов, которые разбираются и действительно переживают за природу донского края. Создается ощущение, будто эта отрасль никому не нужна. И, как мне кажется, даже с появлением столь нужного закона, никто в регионе не захочет бодаться с крупными земледельцами», — делится мнением собеседник.