Posted Сегодня, 04:31
Published Сегодня, 04:31
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Updated Сегодня, 04:33
Напомним, что в Госсдуме рассматривается закон, устанавливающий уголовную ответственности за незаконный сбор и уничтожение растений и грибов, занесенных в Красную книгу. Максимальным наказанием станет лишение свободы до девяти лет со штрафом до миллиона рублей.
Однако реализация такого закона в Ростовской области вызывает вопросы у экспертов.
«К уголовной ответственности будут привлекать за совершение преступления с прямым умыслом, а не по неосторожности. Каким образом будет доказан прямой умысел? Например, донские аграрии, которые втихаря распахивают места произрастания краснокнижных растений, смогут попасть под закон или нет? Ведь контролирующие органы на местах ничего не обнаруживают», — отмечает Алексей Лебедев.
Эколог напоминает, что люди неоднократно жаловались на гибель животных и птиц из-за неконтролируемой протравки полей химией. Однако на все обращения, по его словам, приходили лишь отписки.
«А в числе погибших были и краснокнижные птицы, например, стрепет, дрофа. Но ничего не было обнаружено», — утверждает собеседник.
Спикер подчеркивает, что распашка полей в зонах, где растут краснокнижные растения, губительна для корневой системы редких цветов. Но там, где растет пшеница, по мнению собеседника, кто-то зарабатывает деньги.
«А в контролирующих органах региона много людей с непрофильным образованием. На должности берут управленцев, бывших представителей правопорядка, а не профильных специалистов, которые разбираются и действительно переживают за природу донского края. Создается ощущение, будто эта отрасль никому не нужна. И, как мне кажется, даже с появлением столь нужного закона, никто в регионе не захочет бодаться с крупными земледельцами», — делится мнением собеседник.
Тем не менее, по словам эколога, в Ростовской области много не только краснокнижных, но и реликтовых растений и грибов. Среди краснокнижных цветов спикер называет родоначальника садовых тюльпанов — тюльпан Шренка, тюльпан Бибирштейна, а также красивый узколистный дикий пион. В числе грибов, попадающих под запрет к сбору, эколог называет сморчок степной, энтолому сизо-белую и многие другие.
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