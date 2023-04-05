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Эксперт Абросимов назвал правильные способы передачи повестки о призыве ростовчанам

5 апреля 2023, 04:29
Фото: mil.ru
Эксперт Абросимов назвал правильные способы передачи повестки о призыве ростовчанам
Повестка на бумажном носителе и повестка в электронном формате, полученная через сайт госуслуг, считаются верными. А вот повестка в виде смс-сообщения не имеет никакой юридической силы, сообщил RostovGazeta политолог Дмитрий Абросимов.

Собеседник подчеркивает, что единственным действующим документом для визита в военкомат по прежнему остается бумажная повестка, получение которой подтверждено подписью о вручении. Однако и электронная повестка на госуслугах, по словам спикера, тоже вполне правомерна.

«Ведь на госуслугах присутствует цифровая подпись. И такая повестка тоже может иметь статус, как и бумажная», — разъясняет Дмитрий Абросимов.

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Однако политолог добавляет, что электронная повестка, полученная через сайт госуслуг, может быть оспорена в судебном порядке — для суда она не имеет юридической силы.

«Сперва должны появиться соответствующие изменения в законодательстве — разъяснение понятия „повестка“. А именно, какой формы она должна быть, какие к ней требования», — резюмирует эксперт.

Ранее, со ссылкой на слова юриста, RostovGazeta выясняла, каким должен быть механизм вручения повестки призывникам.

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