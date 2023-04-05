Posted Сегодня, 04:29
Published Сегодня, 04:29
Modified Сегодня, 04:31
Updated Сегодня, 04:31
Собеседник подчеркивает, что единственным действующим документом для визита в военкомат по прежнему остается бумажная повестка, получение которой подтверждено подписью о вручении. Однако и электронная повестка на госуслугах, по словам спикера, тоже вполне правомерна.
«Ведь на госуслугах присутствует цифровая подпись. И такая повестка тоже может иметь статус, как и бумажная», — разъясняет Дмитрий Абросимов.
Однако политолог добавляет, что электронная повестка, полученная через сайт госуслуг, может быть оспорена в судебном порядке — для суда она не имеет юридической силы.
«Сперва должны появиться соответствующие изменения в законодательстве — разъяснение понятия „повестка“. А именно, какой формы она должна быть, какие к ней требования», — резюмирует эксперт.
Ранее, со ссылкой на слова юриста, RostovGazeta выясняла, каким должен быть механизм вручения повестки призывникам.