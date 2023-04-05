ЕР отправила более 20 тысяч тонн гуманитарной помощи в ЛДНР с начала СВО

Posted Сегодня, 10:17
Published Сегодня, 10:17
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Updated Сегодня, 10:41
Фуры с продуктами, медикаментами, одеждой и предметами повседневного пользования отправляются со всей страны каждый день. Так, тюменские волонтеры ЕР отправили 20 тонн продуктов для жителей Краснодона. Активисты партии с юго-запада Москвы собрали для нужд мариупольцев более полутора тонн строительных инструментов. Также жители столицы доставили аппараты ИВЛ и две тонны медицинских препаратов, расходных материалов для разных операций.
Волонтеры «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтерской Роты» помогают распределять и доставлять гумпомощь после прибытия ее в пункт назначения. В гуманитарной миссии партии задействованы более полутора тысяч активистов из молодежных организаций. В начале апреля их ряды пополнит новый десант почти из 50 человек для усиления помощи медикам и работы в больницах Мариуполя, Донецка и Луганска.
В новых регионах по линии гуманитарной миссии «Единой России» работают и врачи-волонтеры. Более 800 медиков оказывали помощь коллегам, в том числе на передовой. Также партия запустила проект «Единая Россия спасает», в рамках которого тяжелораненых бойцов и мирных жителей будут отправлять в медицинские центры Омской области, ХМАО, Красноярского и Алтайского краев для лечения и реабилитации.
В Мариуполе, Северодонецке, Лисичанске ЕР при участии благотворительного фонда «Ридовка помогает» открыла пункты обогрева.
Как сообщает сайт партии ER.RU, особое внимание ЕР уделяет поддержке фронта и закупает для военных дополнительное обмундирование, спецтехнику и автомобили. «Единая Россия» доставила в зону проведения спецоперации более полутора тысяч радиостанций, сотни квадрокоптеров, приборов ночного видения, тепловизоров, генераторов, бронеавтомобили и тяжелую строительную технику, разведывательные и ударные беспилотники.
Донская «Единая Россия» развернула гуманитарную миссию с первых часов эвакуации мирных жителей Донбасса и не снижает активности до настоящего времени.
«Наш регион первым принял людей и обеспечил всем самым необходимым на первое время. Мы с коллегами по депутатскому корпусу и наши волонтеры в эту работу включились незамедлительно», - отметила Светлана Пискунова, руководитель региональной приемной «Единой России», депутат Заксобрания Ростовской области.
Летом прошлого года фракция «Единая Россия» Заксобрания Ростовской области организовала доставку муки в освобожденный Мариуполь, что позволило около месяца выпекать бесплатный хлеб. А больница скорой помощи этого города получила от донских единороссов медоборудование и халаты. Накануне Нового года в ПВР волонтеры партии и МГЕР организовали праздничные поздравления.
А совсем недавно в ЛНР отправился волонтером-медиком главврач БСМП и депутат гордумы Новочеркасска от «Единой России» Борис Гуркин. Это уже вторая командировка, он проводит операции и консультирует коллег по вопросам реабилитации.
В регионе продолжает работу волонтерский центр «Единой России» по поддержке участников СВО и их семей. Нынешней зимой и в начале весны депутаты парламента Дона доставили защитное снаряжение, транспорт, спецоборудование и продукты донским бойцам в ЛНР и Херсонскую область. Темой поддержки новых регионов также занимаются многие участники предварительного голосования «Единой России» в Ростовской области, которое проводится для отбора кандидатов в донской парламент.