ЕР отправила более 20 тысяч тонн гуманитарной помощи в ЛДНР с начала СВО

Волонтеры «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтерской Роты» помогают распределять и доставлять гумпомощь после прибытия ее в пункт назначения. В гуманитарной миссии партии задействованы более полутора тысяч активистов из молодежных организаций. В начале апреля их ряды пополнит новый десант почти из 50 человек для усиления помощи медикам и работы в больницах Мариуполя, Донецка и Луганска.