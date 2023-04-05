Posted Сегодня, 18:40
Published Сегодня, 18:40
Modified Сегодня, 18:42
Updated Сегодня, 18:42
Власти Ростова разрешили построить магазин на пересечении проспектов Ленина и Нагибина. Собственницей участка, на котором возведут торговую площадку, является бизнесвумен Зухра Бугрова. Покупка участка в центре города обошлась ей в 39,6 миллиона рублей.
Замглавы администрации Ростова Андрей Дикун рассказал 161.рy, что власти решили не отказываться от строительства на этом месте фонтана «Чаша». Он будет построен в северной части земельного участка и состоять из трех симметричных форм.
Ранее сообщалось, что сразу три фонтана построят в Ростове рядом с Музыкальным театром в 2024 году.