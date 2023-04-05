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Фонтан «Чаша» на площади Ленина в Ростове построят на новом месте

5 апреля 2023, 18:40
Фото: 1MI
В Ростове построят фонтан "Чаша" на площади Ленина
В Ростове решили не отказываться от идеи построить фонтан «Чаша» на площади Ленина, рассказали власти города.

Власти Ростова разрешили построить магазин на пересечении проспектов Ленина и Нагибина. Собственницей участка, на котором возведут торговую площадку, является бизнесвумен Зухра Бугрова. Покупка участка в центре города обошлась ей в 39,6 миллиона рублей.

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Замглавы администрации Ростова Андрей Дикун рассказал 161.рy, что власти решили не отказываться от строительства на этом месте фонтана «Чаша». Он будет построен в северной части земельного участка и состоять из трех симметричных форм.

Ранее сообщалось, что сразу три фонтана построят в Ростове рядом с Музыкальным театром в 2024 году.

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