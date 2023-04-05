«Еще со студенческих времен я занимался в аэроклубе военно-прикладными видами спорта. Считаю, что знакомить детей с военно-прикладным искусством полезно и необходимо. Тем более, что факультатив — это, по сути, кружок. Посещение его добровольное», — отмечает Владимир Гайворонский.