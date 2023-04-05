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Гайворонский рассказал, зачем ростовских школьников обучат управлению квадрокоптерами

5 апреля 2023, 09:07
Фото: HadasBandel/cc by sa 4.0/wikimedia.org
Эксперт рассказал, зачем ростовских школьников обучат управлению квадрокоптерами
Факультативы по обучению ростовских школьников управлению квадрокоптерами — это интересно и полезно, сообщил RostovGazeta председатель Ростовской организации Общероссийского профсоюза образования Владимир Гайворонский.

Напомним, что ДОСААФ инициировал в школах Ростовской области появление факультативов, на которых школьников будут обучать управлению квадрокоптерами.

«Еще со студенческих времен я занимался в аэроклубе военно-прикладными видами спорта. Считаю, что знакомить детей с военно-прикладным искусством полезно и необходимо. Тем более, что факультатив — это, по сути, кружок. Посещение его добровольное», — отмечает Владимир Гайворонский.

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В числе очевидных преимуществ факультативов по обучению управлением беспилотниками, собеседник называет двигательную активность и пребывание на свежем воздухе — то, чего не хватает современным ростовским ученикам.

«К тому же, на занятиях дети получат развитие технических навыков. А это — интеллектуальное развитие. Такие факультативы однозначно лучше, чем компьютерные игры. Да и школьникам они будут интересны», — уверен эксперт.

В качестве подтверждения, спикер вспоминает советские годы, когда среди учеников большим спросом пользовался кружок авиамоделирования.

В качестве подтверждения, спикер вспоминает советские годы, когда среди учеников большим спросом пользовался кружок авиамоделирования.В качестве подтверждения, спикер вспоминает советские годы, когда среди учеников большим спросом пользовался кружок авиамоделирования.
В качестве подтверждения, спикер вспоминает советские годы, когда среди учеников большим спросом пользовался кружок авиамоделирования.
Фото: "History of Russia in Photos" via Multimedia Art Museum, Moscow / Moscow House of Photography (archive)/Vsevold Tarasyevich/cc by sa

«Я, например, увлекался прыжками с парашютом. Но они не безопасны, ведь родители могут переживать. А управление квадрокоптерами — это безопасный, новый, военно-прикладной вид спорта, который наверняка вызовет интерес у детей», — резюмирует собеседник.

Ранее RostovGazeta сообщала, что в школах Ростовской области на уроках физкультуры появится самбо. 

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