Posted Сегодня, 09:07
Published Сегодня, 09:07
Modified Сегодня, 09:09
Updated Сегодня, 09:09
Напомним, что ДОСААФ инициировал в школах Ростовской области появление факультативов, на которых школьников будут обучать управлению квадрокоптерами.
«Еще со студенческих времен я занимался в аэроклубе военно-прикладными видами спорта. Считаю, что знакомить детей с военно-прикладным искусством полезно и необходимо. Тем более, что факультатив — это, по сути, кружок. Посещение его добровольное», — отмечает Владимир Гайворонский.
В числе очевидных преимуществ факультативов по обучению управлением беспилотниками, собеседник называет двигательную активность и пребывание на свежем воздухе — то, чего не хватает современным ростовским ученикам.
«К тому же, на занятиях дети получат развитие технических навыков. А это — интеллектуальное развитие. Такие факультативы однозначно лучше, чем компьютерные игры. Да и школьникам они будут интересны», — уверен эксперт.
В качестве подтверждения, спикер вспоминает советские годы, когда среди учеников большим спросом пользовался кружок авиамоделирования.
«Я, например, увлекался прыжками с парашютом. Но они не безопасны, ведь родители могут переживать. А управление квадрокоптерами — это безопасный, новый, военно-прикладной вид спорта, который наверняка вызовет интерес у детей», — резюмирует собеседник.
Ранее RostovGazeta сообщала, что в школах Ростовской области на уроках физкультуры появится самбо.