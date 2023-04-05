Где отремонтировать телевизор?

Posted Вчера, 15:33
Published Вчера, 15:33
Modified Сегодня, 07:35
Updated Сегодня, 07:35
Берем в работу модели производства Samsung, Panasonic, LG, Sony, Philips, Sharp, JVC, Thomson, TCL, Hitachi и других брендов. Возможен выезд мастера на дом в течении 45 минут после подтверждения заявки.
Наиболее частые жалобы, с которыми к нам обращаются:
Многие сервисы по ремонту телевизоров работают по принципу замены вышедших из строя деталей на новые. Некоторые запчасти по стоимости сопоставимы с покупкой нового телевизора. Однако причина неисправности может скрываться совсем в другом месте, что только удорожает ремонт и занимает время.
Наши специалисты проводят комплексную диагностику техники, находят истинную причину сбоя в работе и устраняют ее. Поэтому ремонт не всегда происходит быстро, но окончательная цена услуги ниже. На все работы предоставляется гарантия.
У сотрудников нашей компании имеется профессиональное оборудование для проведения качественной диагностики и ремонта материнских плат, блоков питания и других комплектующих.
Многолетний опыт работы в сочетании с новейшим инструментарием и запчастями от заводов-изготовителей позволяет устранять даже сложные неисправности. К примеру, мы ремонтируем подсветку в матрицах по новой светодиодной технологии.
Компания имеет собственный склад, на котором хранятся комплектующие для большинства популярных моделей телевизоров. При необходимости мы заказываем недостающие детали у проверенных поставщиков-партнеров.
Перед проведением ремонтных работ мы предлагаем бесплатную быструю диагностику, которая поможет вам принять решение о его целесообразности. Например, ремонт телевизоров с механически поврежденной (сломанной) матрицей не выгоден, поскольку стоимость замены данной детали превышает стоимость телевизора.
Доверив нам технику, вы можете быть уверены в том, что даже очень сложная неисправность будет устранена.
На все произведенные действия мы выдаем письменную гарантию сроком от 3 месяцев до года.
Источник: fastmaster.net
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