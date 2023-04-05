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Posted Вчера, 15:33

Published Вчера, 15:33

Modified Сегодня, 07:35

Updated Сегодня, 07:35

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Где отремонтировать телевизор?

5 апреля 2023, 15:33
Фото: piqsels.com
Наш сервисный центр предлагает ремонт и техническое обслуживание жидкокристаллических, плазменных, LED, OLED, кинескопных телевизоров.

Берем в работу модели производства Samsung, Panasonic, LG, Sony, Philips, Sharp, JVC, Thomson, TCL, Hitachi и других брендов. Возможен выезд мастера на дом в течении 45 минут после подтверждения заявки.

Наша работа

Наиболее частые жалобы, с которыми к нам обращаются:

  • телевизор не включается;
  • выключается без участия оператора;
  • отсутствие реакции на пульт;
  • изображение имеется, но нет звука;
  • светодиод питания не горит либо мигает, но экран остается черным;
  • имеется звук, но нет изображения;
  • настройки не запоминаются устройством;
  • антенна не принимает сигналы, но при этом установлена правильно;
  • входы USB, HDMI, SCART не работают;
  • техника перестала включаться после грозы либо после резких перепадов напряжения.

Многие сервисы по ремонту телевизоров работают по принципу замены вышедших из строя деталей на новые. Некоторые запчасти по стоимости сопоставимы с покупкой нового телевизора. Однако причина неисправности может скрываться совсем в другом месте, что только удорожает ремонт и занимает время.

Наши специалисты проводят комплексную диагностику техники, находят истинную причину сбоя в работе и устраняют ее. Поэтому ремонт не всегда происходит быстро, но окончательная цена услуги ниже. На все работы предоставляется гарантия.

Наши преимущества

У сотрудников нашей компании имеется профессиональное оборудование для проведения качественной диагностики и ремонта материнских плат, блоков питания и других комплектующих.

Многолетний опыт работы в сочетании с новейшим инструментарием и запчастями от заводов-изготовителей позволяет устранять даже сложные неисправности. К примеру, мы ремонтируем подсветку в матрицах по новой светодиодной технологии.

Компания имеет собственный склад, на котором хранятся комплектующие для большинства популярных моделей телевизоров. При необходимости мы заказываем недостающие детали у проверенных поставщиков-партнеров.

Перед проведением ремонтных работ мы предлагаем бесплатную быструю диагностику, которая поможет вам принять решение о его целесообразности. Например, ремонт телевизоров с механически поврежденной (сломанной) матрицей не выгоден, поскольку стоимость замены данной детали превышает стоимость телевизора.

Доверив нам технику, вы можете быть уверены в том, что даже очень сложная неисправность будет устранена.

На все произведенные действия мы выдаем письменную гарантию сроком от 3 месяцев до года.

Источник: fastmaster.net

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