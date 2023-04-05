Где отремонтировать телевизор?

Многие сервисы по ремонту телевизоров работают по принципу замены вышедших из строя деталей на новые. Некоторые запчасти по стоимости сопоставимы с покупкой нового телевизора. Однако причина неисправности может скрываться совсем в другом месте, что только удорожает ремонт и занимает время.