Госстройнадзор Ростовской области возглавил 48-летний Ярослав Кулик

Posted Сегодня, 07:49
Published Сегодня, 07:49
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Updated Сегодня, 08:20
В среду, 5 апреля, стало известно, что Ярослав Кулик занял должность руководителя Региональной службы государственного строительного надзора Ростовской области.
Новый глава Госстройнадзора региона родился в Ростове в 1974 году и является выпускником РГУ, в течение последних семи лет Ярослав Кулик занимал должность замруководителя Региональной службы ГСН РО.
30 марта вышел указ губернатора Ростовской области Василия Голубева, который назначил Кулика на новый пост.
Напомним, ранее служба ГСН РО направила иск против подрядчика ростовской инфекционной больницы.