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Госстройнадзор Ростовской области возглавил 48-летний Ярослав Кулик

5 апреля 2023, 07:49
Фото: 1MI
Пост руководителя донской Региональной службы госстройнадзора занял Ярослав Кулик
Главой Региональной службы госстройнадзора Ростовской области стал 48-летний ростовчанин Ярослав Кулик, об этом сообщили в донском правительстве.

В среду, 5 апреля, стало известно, что Ярослав Кулик занял должность руководителя Региональной службы государственного строительного надзора Ростовской области.

Новый глава Госстройнадзора региона родился в Ростове в 1974 году и является выпускником РГУ, в течение последних семи лет Ярослав Кулик занимал должность замруководителя Региональной службы ГСН РО.

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30 марта вышел указ губернатора Ростовской области Василия Голубева, который назначил Кулика на новый пост.30 марта вышел указ губернатора Ростовской области Василия Голубева, который назначил Кулика на новый пост.
30 марта вышел указ губернатора Ростовской области Василия Голубева, который назначил Кулика на новый пост.
Фото: donland.ru

30 марта вышел указ губернатора Ростовской области Василия Голубева, который назначил Кулика на новый пост.

Напомним, ранее служба ГСН РО направила иск против подрядчика ростовской инфекционной больницы.

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