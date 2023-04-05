Posted Сегодня, 10:47
Published Сегодня, 10:47
Modified Сегодня, 11:04
Updated Сегодня, 11:04
Напомним, что водитель автобуса «Москва — Ставрополь» не справился с управлением и перевернулся утром в среду, 5 апреля. Изначально в региональном УМЧС сообщили о двух госпитализированных, а сейчас губернатор заявил о 15 раненых.
Всего же в салоне находились 32 пассажира, пока о состоянии пострадавших информации нет. В данный момент на месте работают спасатели и медики, которые устраняют последствия ДТП.
Перевернувшийся автобус оказался на обочине, поэтому авария не спровоцировала заторы на дороге. По факту произошедшего прокуратура проводит проверку.