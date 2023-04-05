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Губернатор заявил о 15 раненых в перевернувшемся автобусе в Ростовской области

5 апреля 2023, 10:47
Фото: МЧС по Ростовской области
Губернатор заявил о 15 раненых в перевернувшемся автобусе в Ростовской области
В Ростовской области 15 человек получили травмы в аварии с автобусом, сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

Напомним, что водитель автобуса «Москва — Ставрополь» не справился с управлением и перевернулся утром в среду, 5 апреля. Изначально в региональном УМЧС сообщили о двух госпитализированных, а сейчас губернатор заявил о 15 раненых.

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Всего же в салоне находились 32 пассажира, пока о состоянии пострадавших информации нет. В данный момент на месте работают спасатели и медики, которые устраняют последствия ДТП.

Перевернувшийся автобус оказался на обочине, поэтому авария не спровоцировала заторы на дороге. По факту произошедшего прокуратура проводит проверку.

#Крупное ДТП с автобусом "Москва-Ставрополь" на М-4 "Дон" 5 апреля#Видео#Илья Протвинов#Происшествие#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Ростовская область#Ростов-на-Дону
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