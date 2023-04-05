Posted Сегодня, 05:50
Published Сегодня, 05:50
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Updated Сегодня, 05:52
Мать мальчика рассказала в социальных сетях, что он вместе с отцом 3 апреля пошел в торговый центр «Орбита», где и произошло нападение группы пьяных людей. Мужчины удерживали отца ребенка, пока их товарищ жестоко избивал подростка на глазах у посетителей ТЦ.
«Если бы ему не удалось вырваться и оттащить избивавшего от сына, то его бы уже не было в живых. Ребенка били по лицу, голове, после чего повалили на пол, избили и стали душить», — написала ростовчанка, добавив, что никто за них не вступился, хотя рядом были охранники.
Это сообщение в соцсетях не осталось незамеченным, так как его подхватили различные паблики и СМИ. А история начала обрастать новыми подробностями.
Мать пострадавшего позже высказала опасения, что участников потасовки просто отпустят и они отделаются административным наказанием. Родители рассказали СМИ, что нападавшие объяснили свою агрессию неприязнью к тому, как выглядел особенный ребенок. Фигуранты говорил, что такие дети «должны дома сидеть» и их «вообще не должно существовать».
Тем временем, у мальчика оказался сломан зуб и травмировано лицо, также у него диагностировано сотрясение мозга. Нападение привело и к другим проблемам, так как подросток стал сильнее косить глаза, фокусировать зрение для нее оказалось еще тяжелее.
После освещения информации в СМИ проверку начало региональное УСКР, а председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверочных мероприятий. Теперь возбудили уголовное дело, подозреваемыми в котором оказались двое местных жителей в возрасте 37 и 44 года, которых сейчас допрашивают следователи.
Если вина подозреваемых будет доказана, им грозит до семи лет колонии.