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Как избивали ребенка-инвалида в Ростове-на-Дону и что ждет нападавших

5 апреля 2023, 05:50
Фото: 1MI
Как избивали ребенка-инвалида в Ростове-на-Дону и что ждет нападавших
В Ростове-на-Дону двое мужчин в торговом центре избили ребенка-инвалида, что вызвало широкий общественный резонанс. Почему они напали на особенного подростка и что им теперь грозит, в материале RostovGazeta.

Что известно об избиении 14-летнего инвалида в Ростове

Мать мальчика рассказала в социальных сетях, что он вместе с отцом 3 апреля пошел в торговый центр «Орбита», где и произошло нападение группы пьяных людей. Мужчины удерживали отца ребенка, пока их товарищ жестоко избивал подростка на глазах у посетителей ТЦ.

«Если бы ему не удалось вырваться и оттащить избивавшего от сына, то его бы уже не было в живых. Ребенка били по лицу, голове, после чего повалили на пол, избили и стали душить», — написала ростовчанка, добавив, что никто за них не вступился, хотя рядом были охранники.

Это сообщение в соцсетях не осталось незамеченным, так как его подхватили различные паблики и СМИ. А история начала обрастать новыми подробностями.

Мужчины удерживали ее мужа, пока их товарищ жестоко избивал подростка на глазах у посетителей ТЦ.Мужчины удерживали ее мужа, пока их товарищ жестоко избивал подростка на глазах у посетителей ТЦ.
Мужчины удерживали ее мужа, пока их товарищ жестоко избивал подростка на глазах у посетителей ТЦ.
Фото: Ирина Захарова / 1Rnd

Почему избили ребенка-инвалида в Ростове

Мать пострадавшего позже высказала опасения, что участников потасовки просто отпустят и они отделаются административным наказанием. Родители рассказали СМИ, что нападавшие объяснили свою агрессию неприязнью к тому, как выглядел особенный ребенок. Фигуранты говорил, что такие дети «должны дома сидеть» и их «вообще не должно существовать».

В Ростове-на-Дону возбудили уголовное дело после избиения ребенка-инвалида 2 апреля
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Тем временем, у мальчика оказался сломан зуб и травмировано лицо, также у него диагностировано сотрясение мозга. Нападение привело и к другим проблемам, так как подросток стал сильнее косить глаза, фокусировать зрение для нее оказалось еще тяжелее.

Тем временем, у мальчика оказался сломан зуб и травмировано лицо, также у него диагностировано сотрясение мозга. Тем временем, у мальчика оказался сломан зуб и травмировано лицо, также у него диагностировано сотрясение мозга.
Тем временем, у мальчика оказался сломан зуб и травмировано лицо, также у него диагностировано сотрясение мозга.
Фото: Ирина Захарова

Что грозит нападавшим на ребенка-инвалида

После освещения информации в СМИ проверку начало региональное УСКР, а председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверочных мероприятий. Теперь возбудили уголовное дело, подозреваемыми в котором оказались двое местных жителей в возрасте 37 и 44 года, которых сейчас допрашивают следователи. 

Если вина подозреваемых будет доказана, им грозит до семи лет колонии.

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