Posted Сегодня, 07:17
Published Сегодня, 07:17
Modified Сегодня, 07:19
Updated Сегодня, 07:19
Наталья рассказывает, что в 2022 году в доме на Шеболдаева, 4 в Ростове был запланирован капитальный ремонт. По ее словам, работы должны были проводить «косметические», но жители настояли, чтобы отремонтировали подвал.
«Ремонт подвала нам утвердили. Прислали документ о том, что в 2022 году будет сделано водоотведение и отопление», — отмечает собственница жилья.
Однако когда пришло время для капитальных работ, на доме повесили только оповещающий плакат. Работы не начинались.
«Через пару недель я позвонила подрядчику и поинтересовалась, почему ничего не происходит. Мне сообщили, что трубы старые, подвал залит водой, из-за этого доступа в него нет. Поэтому сперва надо откачать воду из подвала. Причем по убеждению подрядчика, делать это должны мы, жители — самостоятельно и за свой счет», — рассказывает Наталья.
Собственники квартир обратились в администрацию, стали везде подавать жалобы. В итоге, воду из подвала откачали. Однако и это не помогло. По словам собеседницы, подрядчик заявил, что приступать к работам не будет до тех пор, пока не выветрится запах, а подвал полностью не очистят. Сделать это, как считают жильцы, было невозможно — трубы продолжали подтекать.
Когда собственники квартир в очередной раз обратились с жалобами на отсутствие работ, то, по их словам, выяснилось, что администрация Октябрьского района решила отменить ремонт по причине нецелесообразности.
«Но дом наш целый, без сколов и трещин. Он простоит еще 100 лет если отремонтировать подвал и заменить коммуникации», — делится мнением Наталья.
По словам жильцов, долгие годы за домом не было должного ухода. Долгое время не проводилась инвентаризация.
И хотя одни жители заинтересованы в улучшении качества проживания, в доме на Шеболдаева проживают и те, кто не имеет документы на квартиры и не оплачивает коммунальные услуги.
«Наш дом — это бывшее общежитие. У нас много неплательщиков живет. Поэтому управляющие компании отказываются от нашего дома. Никакого управления у дома нет. Нам назначили УК, но когда мы обращались туда по указанным номерам телефона, оказалось, что наш дом числиться в УК только на бумаге. А по факту, у нас не убирается территория, не убирают в подъездах. Мы, активные жители, все делали сами», — жалуется Наталья.
По ее словам, существующие в доме проблемы собственники квартир давно привыкли решать самостоятельно. Например, один из жильцов, который проживает здесь с момента постройки, регулярно ремонтирует трубы в подвале.
«Только благодаря ему мы и прожили всю зиму с отоплением», — подчеркивает Наталья.
Собственники квартир рассказывают, что недавно узнали о том, что их дом собираются признать аварийным и, скорее всего, отправить под снос.
«Мы провели собрание. Все присутствующие на нем выступили за капитальный ремонт. Однако в районной администрации нам сообщили, что кворум не состоялся, собрание не правомочно, и что документы планируют отправить на межведомственную комиссию о признании дома аварийным под снос», — рассказывает Наталья.
По ее словам, сегодня ситуация на Шеболдаева, 4 выглядит очень странно. Четкое понимание о дальнейшей судьбе дома у жителей дома отсутствует.
«Одному жильцу сказали, что дом будут расселять, а жителям выплатят деньги. Следом позвонила я. Мне сообщили, что на доме планируется капитальный ремонт — реконструкция. То есть всем говорят разное. А что будет в итоге — никто не понимает», — сокрушается Наталья.
В Управлении ЖКХ корреспонденту RostovGazeta разъяснили, что сейчас готовятся документы дома для выхода на межведомственную комиссию.
«Проблем на Шеболдаева, 4 очень много. Речь идет не только о восстановлении подвала и замене коммуникаций. Фонд капитального ремонта прислал нам письмо о нецелесообразности проведения работ, поскольку сгнило все, и объем работ очень большой. Капитально отремонтировать невозможно, только реконструировать. Поэтому мы и хотим выйти на межведомственную комиссию, чтобы город мог выделить деньги на ремонт», — сообщила корреспонденту RostovGazeta ведущий инженер жилищного отдела Управления ЖКХ Октябрьского района Наталья Гладышева.
Ведущий инженер также подчеркнула, что в случае признания дома аварийным, межведомственная комиссия будет принимать решение — проводить реконструкцию дома или сносить.
Дозвониться в НКО «Фонд капитального ремонта», чтобы выяснить, когда, кем и на каком основании было принято решение о нецелесообразности проведения капитальных работ на Шеболдаева, 4 в Ростове, корреспонденту RostovGazeta не удалось.
Несмотря на обнадеживающее сообщение о том, что «звонок остается на линии», на протяжении длительного времени никто из операторов так и не ответил на звонок. Не сняли трубку и при обращении на обычный, городской номер телефона, указанные в открытом доступе.
Редакция RostovGazeta направила официальный запрос в Фонд капитального ремонта. Информация выясняется.
Ранее, со ссылкой на слова депутата, RostovGazeta сообщала, что ситуация с домом на Шеболдаева, 4 в Ростове очень похожа на ту, которая произошла на Кривошлыковском. Однако очевидное нежелание «кривошлыковцев» покидать родной дом, ни к чему не привело — жителей расселили.