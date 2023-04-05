«Наш дом — это бывшее общежитие. У нас много неплательщиков живет. Поэтому управляющие компании отказываются от нашего дома. Никакого управления у дома нет. Нам назначили УК, но когда мы обращались туда по указанным номерам телефона, оказалось, что наш дом числиться в УК только на бумаге. А по факту, у нас не убирается территория, не убирают в подъездах. Мы, активные жители, все делали сами», — жалуется Наталья.