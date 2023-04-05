Сервис «СПАРК» сообщает, что ООО «Казачка» была зарегистрирована в Роствоской области 29 лет назад. Ее бенефициаром является Киряки Саввиди. По последним данным, доходы компании в год превышают 300 миллионов рублей. Также сообщается, что осенью прошлого года в отношении «Казачки» были введены санкции со стороны Украины.