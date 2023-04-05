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Компания олигарха Саввиди за 120 тысяч руб выкупила месторождение песка под Батайском

5 апреля 2023, 16:57
Фото: 1MI
Ростовский олигарх Саввиди приобрел месторождение песка за 120 тысяч рублей

Компания олигарха Саввиди за 120 тысяч руб выкупила месторождение песка рядом с М-4

ООО «Казачка», принадлежащая ростовскому олигарху Ивану Саввиди, приобрело месторождение песка в Аксайском районе за 120 тысяч рублей, сообщается на сайте ГИС Торги.

ООО «Казачка», входящее в состав «Группы Агроком" Ивана Саввиди, получила право на разработку нового месторождения строительного песка „Ростовское-2“. Месторождение находится рядом с трассой М-4 „Дон“ в Аксайском районе в пяти километрах от Батайска.

Объем полезного ископаемого в границах подсчета составляет 343,7 тысячи кубометров. На участке можно проводить геологические изучения, разведку и добычу полезных ископаемых.

«Казачка» была единственной компанией, участвующей в аукционе на покупку месторождения. За пользование недрами она заплатит единоразово всего лишь 120 тысяч рублей.

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Сервис «СПАРК» сообщает, что ООО «Казачка» была зарегистрирована в Роствоской области 29 лет назад. Ее бенефициаром является Киряки Саввиди. По последним данным, доходы компании в год превышают 300 миллионов рублей. Также сообщается, что осенью прошлого года в отношении «Казачки» были введены санкции со стороны Украины.

Ранее ФАС Ростовской области позволил миллиардеру Саввиди купить два агрокомплекса.

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