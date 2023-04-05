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Концерты Дианы Арбениной отменили уже в нескольких городах

5 апреля 2023, 16:50
Концерты лидера группы "Ночные снайперы" Дианы Арбениной в Тольятти, Чебоксарах и Ульяновске были отменены предположительно из-за ее критики по поводу спецоперации. Местные организаторы объясняют отмену техническими причинами, а зрителям предлагают сдать билеты и получить деньги назад.

Арбенина должна была выступить в рамках тура по десяти городам, но в нескольких городах ее концерты были отменены. Об этом сообщает издание nation-news.ru. ъ

В Казани, Ижевске, Перми, Уфе, Нальчике, Пятигорске и Ростове-на-Дону выступления пока не отменили.

Это не первый раз, когда выступления Арбениной становятся объектом политических споров. В 2014 году ее концерты в нескольких городах России были отменены после того, как она выступила в Киеве. Год назад певица выпустила песню "Не молчи", которая также вызвала бурное обсуждение.

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