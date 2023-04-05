Концерты Дианы Арбениной отменили уже в нескольких городах

Это не первый раз, когда выступления Арбениной становятся объектом политических споров. В 2014 году ее концерты в нескольких городах России были отменены после того, как она выступила в Киеве. Год назад певица выпустила песню "Не молчи", которая также вызвала бурное обсуждение.