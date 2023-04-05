Космонавт рассказал о влиянии магнитных бурь на работу МКС

Есть аппаратура, которая способна ощутить магнитную бурю. Здесь все зависит от напряженности магнитного поля Земли и как оно изменяется. Сейчас нет таких данных, которые говорят о том, что на станции могут возникнуть проблемы из-за магнитных бурь.