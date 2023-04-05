Космонавт рассказал о влиянии магнитных бурь на работу МКС

Posted Сегодня, 17:34
Published Сегодня, 17:34
Modified Сегодня, 17:36
Updated Сегодня, 17:36
В беседе с NEWS.ru он добавил, что на МКС к таким явлениям уже привыкли, а на оборудование они никак не влияют.
Есть аппаратура, которая способна ощутить магнитную бурю. Здесь все зависит от напряженности магнитного поля Земли и как оно изменяется. Сейчас нет таких данных, которые говорят о том, что на станции могут возникнуть проблемы из-за магнитных бурь.
По словам Борисенко, магнитные бури происходят каждый год. Их интенсивность может быть разная. В этом случае иногда возникают проблемы со связью, но они точно такие же, как на Земле.