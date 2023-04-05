Posted Сегодня, 11:22
Published Сегодня, 11:22
Modified Сегодня, 11:24
Updated Сегодня, 11:24
Иногда вокруг президентов создается атмосфера неприкосновенности, однако все же бывают исключения, когда глав государств пытаются привлечь к ответственности. Так, бывшему президенту Кот-д’Ивуара Лорану Гбагбо в 2011 году ему были предъявлены обвинения в преступлениях против человечности во время подавления антиправительственных протестов, однако в 2019 году его оправдали.
В истории были и другие случаи, когда правительственные лидеры сталкивались с уголовным преследованием. Один из таких произошел в 2011 году, когда выдали ордер на арест главы Ливии Муаммара Каддафи. Однако он не предстал перед международным трибуналом, так как его убили в ходе операции ВВС Франции.
Еще один пример — в 2008 году планировали арестовать главу Судана Омара аль-Башира по обвинению в геноциде в Дарфуре. Однако инициатива вызвала сопротивление со стороны Лиги арабских государств. Это привело к тому, что международный суд все еще ожидает, чтобы аль-Башир предстал перед судом в Гааге.
Одним из ярких примеров являет арест главы Сербии Слободана Милошевича, которого поймали на собственной вилле в 2001 году и обвинили в совершении военных преступлений в Косово в 1999 году. Его действия были классифицированы как преступления против человечности, в результате чего тысячи людей потеряли жизни.
Его завидное богатство, а также наличие большой суммы на счетах в Швейцарии, только усугубили положение. Однако до вынесения вердикта Слободан Милошевич не дожил, он умер в 2006 году.
Аресты глав государств зачастую проводят не международные органы, а свои же правоохранители. Силовые структуры Южной Кореи отличаются особой строгостью в этом плане, так как даже бывшие президенты не являются для них авторитетами. В 2018 году закончился суд над экс-президентом Пак Кын Хе, которую обвинили в превышении полномочий, коррупции и разглашении гостайны.
Обвиняемую приговорили к 20 годам тюрьмы и штрафу в размере 16,6 миллиона долларов, а оглашение решения транслировали по ТВ в прямом эфире. Впрочем, уже в декабре 2021 года Пак Кын Хе попала под амнистию, несмотря на начавшиеся протесты.
В Корее есть несколько случаев арестов бывших президентов. Так, в 1995 году бывший президент Чон Ду Хван, возглавлявший страну с 1980 по 1988 годы, оказался под стражей, так как его обвинили в организации переворота, причастности к убийствам и коррупции. Суд приговорил его к пожизненному заключению, но через некоторое время помиловал.
В Европе отношение к президентам и их уголовному преследованию отличается от традиций Южной Кореи. Несмотря на то, что и здесь могут возбуждать дела против глав государств, результаты обычно совсем иные.
Наиболее ярким примером такого процесса в Европе является бывший президент Италии Сильвио Берлускони, которому вменяли проведении сексуальных вечеринок с несовершеннолетними. Однако все дела закрыли и его оправдали.
В начале 2023 года Берлускони избежал наказания по делу о подкупе свидетелей по все тем же вечеринкам. Говорилось, что он мог раздать 10 миллионов евро на эти цели, но дело развалилось и бывший лидер государства остался на свободе.
Меньше повезло бывшему президенту Франции Николя Саркози, которому дали три года заключения, в том числе 2 из них условно. Удалось доказать, что на свою предвыборную кампанию он потратил в два раза больше денег, чем можно.
«Существует множество оснований для уголовного преследования, но лишь немногие из них достигают стадии судебного разбирательства. И еще реже они приводят к реальным, длительным тюремным срокам. Однако, если президентам все же приходится отбывать наказание, то в наше время они часто добиваются помилования в довольно короткие сроки», — подытожило издание.