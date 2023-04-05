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Кто из президентов стран оказывался под следствием и какие им назначали наказания

5 апреля 2023, 11:22
Фото: Ricardo Stuckert/PR/cc by 3.0/wikimedia.org
Кто из президентов стран оказывался под следствием и какие им назначали наказания
На фоне проходящего суда над бывшим президентом США Дональдом Трампом издание «Новые известия» вспомнило другие случаи, когда лидеры государств оказывались под следствием.

Иногда вокруг президентов создается атмосфера неприкосновенности, однако все же бывают исключения, когда глав государств пытаются привлечь к ответственности. Так, бывшему президенту Кот-д’Ивуара Лорану Гбагбо в 2011 году ему были предъявлены обвинения в преступлениях против человечности во время подавления антиправительственных протестов, однако в 2019 году его оправдали.

В истории были и другие случаи, когда правительственные лидеры сталкивались с уголовным преследованием. Один из таких произошел в 2011 году, когда выдали ордер на арест главы Ливии Муаммара Каддафи. Однако он не предстал перед международным трибуналом, так как его убили в ходе операции ВВС Франции.

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Еще один пример — в 2008 году планировали арестовать главу Судана Омара аль-Башира по обвинению в геноциде в Дарфуре. Однако инициатива вызвала сопротивление со стороны Лиги арабских государств. Это привело к тому, что международный суд все еще ожидает, чтобы аль-Башир предстал перед судом в Гааге.

Одним из ярких примеров являет арест главы Сербии Слободана Милошевича, которого поймали на собственной вилле в 2001 году и обвинили в совершении военных преступлений в Косово в 1999 году. Его действия были классифицированы как преступления против человечности, в результате чего тысячи людей потеряли жизни.

Его завидное богатство, а также наличие большой суммы на счетах в Швейцарии, только усугубили положение. Однако до вынесения вердикта Слободан Милошевич не дожил, он умер в 2006 году.

Однако до вынесения вердикта Слободан Милошевич не дожил, он умер в 2006 году.Однако до вынесения вердикта Слободан Милошевич не дожил, он умер в 2006 году.
Однако до вынесения вердикта Слободан Милошевич не дожил, он умер в 2006 году.
Фото: CC0/wikimedia.org / National Archives and Records Administration Blue pencil.svg wikidata:Q518155 William J. Clinton Library (Little Rock, AR)

Аресты глав государств зачастую проводят не международные органы, а свои же правоохранители. Силовые структуры Южной Кореи отличаются особой строгостью в этом плане, так как даже бывшие президенты не являются для них авторитетами. В 2018 году закончился суд над экс-президентом Пак Кын Хе, которую обвинили в превышении полномочий, коррупции и разглашении гостайны.

Обвиняемую приговорили к 20 годам тюрьмы и штрафу в размере 16,6 миллиона долларов, а оглашение решения транслировали по ТВ в прямом эфире. Впрочем, уже в декабре 2021 года Пак Кын Хе попала под амнистию, несмотря на начавшиеся протесты.

В Корее есть несколько случаев арестов бывших президентов. Так, в 1995 году бывший президент Чон Ду Хван, возглавлявший страну с 1980 по 1988 годы, оказался под стражей, так как его обвинили в организации переворота, причастности к убийствам и коррупции. Суд приговорил его к пожизненному заключению, но через некоторое время помиловал.

Так, в 1995 году бывший президент Чон Ду Хван, возглавлявший страну с 1980 по 1988 годы, оказался под стражей, так как его обвинили в организации переворота, причастности к убийствам и коррупции.Так, в 1995 году бывший президент Чон Ду Хван, возглавлявший страну с 1980 по 1988 годы, оказался под стражей, так как его обвинили в организации переворота, причастности к убийствам и коррупции.
Так, в 1995 году бывший президент Чон Ду Хван, возглавлявший страну с 1980 по 1988 годы, оказался под стражей, так как его обвинили в организации переворота, причастности к убийствам и коррупции.
Фото: AL CHANG/cc0/wikimedia.org

В Европе отношение к президентам и их уголовному преследованию отличается от традиций Южной Кореи. Несмотря на то, что и здесь могут возбуждать дела против глав государств, результаты обычно совсем иные.

Наиболее ярким примером такого процесса в Европе является бывший президент Италии Сильвио Берлускони, которому вменяли проведении сексуальных вечеринок с несовершеннолетними. Однако все дела закрыли и его оправдали.

В начале 2023 года Берлускони избежал наказания по делу о подкупе свидетелей по все тем же вечеринкам. Говорилось, что он мог раздать 10 миллионов евро на эти цели, но дело развалилось и бывший лидер государства остался на свободе.

Меньше повезло бывшему президенту Франции Николя Саркози, которому дали три года заключения, в том числе 2 из них условно. Удалось доказать, что на свою предвыборную кампанию он потратил в два раза больше денег, чем можно.

Меньше повезло бывшему президенту Франции Николя Саркози, которому дали три года заключения, в том числе 2 из них условно.Меньше повезло бывшему президенту Франции Николя Саркози, которому дали три года заключения, в том числе 2 из них условно.
Меньше повезло бывшему президенту Франции Николя Саркози, которому дали три года заключения, в том числе 2 из них условно.
Фото: European People's Party/cc by/flickr.com

«Существует множество оснований для уголовного преследования, но лишь немногие из них достигают стадии судебного разбирательства. И еще реже они приводят к реальным, длительным тюремным срокам. Однако, если президентам все же приходится отбывать наказание, то в наше время они часто добиваются помилования в довольно короткие сроки», — подытожило издание.

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