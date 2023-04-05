«Существует множество оснований для уголовного преследования, но лишь немногие из них достигают стадии судебного разбирательства. И еще реже они приводят к реальным, длительным тюремным срокам. Однако, если президентам все же приходится отбывать наказание, то в наше время они часто добиваются помилования в довольно короткие сроки», — подытожило издание.