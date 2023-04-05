Posted Сегодня, 09:54
Published Сегодня, 09:54
Modified Сегодня, 09:56
Updated Сегодня, 09:56
Напомним, что двое мужчин в ТЦ напали на подростка и начали его избивать. Один из них держал его отца, а второй бил особенного ребенка.
Мать пострадавшего написала об этом в соцсетях, что вызвало широкий общественный резонанс. В результате возбудили уголовное дело, а нападавшие сейчас дают показания.
Между тем, ростовчанка сообщила, что у ее сына появились проблемы со здоровьем, но она не может с ним попасть на МРТ.
«Бесплатного МРТ мне не получить от Минздрава, так как они не видят в этом необходимости. Предлагают сделать КТ и если понадобится, то поставить на очередь на МРТ», — пожаловалась мать подростка.
Она добавила, что планирует платно пройти МРТ и получить консультацию невролога-эпилептолога. Кроме того, ростовчанка хочет отвести сына к психиатру из-за его неудовлетворительного эмоционального состояния.