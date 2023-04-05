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Мать избитого ребенка-инвалида в Ростове не может добиться для него бесплатной МРТ

5 апреля 2023, 09:54
Фото: 1MI
Мать избитого ребенка-инвалида в Ростове не может добиться для него МРТ
Жительница Ростова-на-Дону не может попасть на бесплатное МРТ с 14-летним сыном-инвалидом, которого избили в торговом центре, сообщила она в соцсетях.

Напомним, что двое мужчин в ТЦ напали на подростка и начали его избивать. Один из них держал его отца, а второй бил особенного ребенка.

Мать пострадавшего написала об этом в соцсетях, что вызвало широкий общественный резонанс. В результате возбудили уголовное дело, а нападавшие сейчас дают показания.

Между тем, ростовчанка сообщила, что у ее сына появились проблемы со здоровьем, но она не может с ним попасть на МРТ. 

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«Бесплатного МРТ мне не получить от Минздрава, так как они не видят в этом необходимости. Предлагают сделать КТ и если понадобится, то поставить на очередь на МРТ», — пожаловалась мать подростка.

Она добавила, что планирует платно пройти МРТ и получить консультацию невролога-эпилептолога. Кроме того, ростовчанка хочет отвести сына к психиатру из-за его неудовлетворительного эмоционального состояния.

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