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Обыски прошли у девяти судей в Ростове-на-Дону в апреле

5 апреля 2023, 14:25
Фото: фото для иллюстрации / vk.com/nakgov
Обыски прошли у девяти судей в Ростове-на-Дону в апреле
В Ростове-на-Дону оперативники провели обыски в домах девяти судей по делу о коррпуционной схеме, сообщают СМИ.

Ранее издания писали о возбужденном уголовном деле и домашнем аресте для председателя Ростовского областного суда Елены Золотаревой и ее заместителя. Это вызвало широкий общественный резонанс, а сама история получила продолжение.

«Обыски провели у девяти судей, в списке подозреваемых числятся 32 фамилии. В этой коррупционной схеме могут быть замешаны не только сотрудники судебной системы, но и чиновники», — пишет 161.рy со ссылкой на источник.

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Издание уточнило, что обыски также проводятся в зданиях судов города, а у сотрудников облсуда якобы проверяют банковские счета. Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.

Расширенный материал на эту тему читайте по ссылке.

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