Posted Сегодня, 14:25
Published Сегодня, 14:25
Modified Сегодня, 14:34
Updated Сегодня, 14:34
Ранее издания писали о возбужденном уголовном деле и домашнем аресте для председателя Ростовского областного суда Елены Золотаревой и ее заместителя. Это вызвало широкий общественный резонанс, а сама история получила продолжение.
«Обыски провели у девяти судей, в списке подозреваемых числятся 32 фамилии. В этой коррупционной схеме могут быть замешаны не только сотрудники судебной системы, но и чиновники», — пишет 161.рy со ссылкой на источник.
Издание уточнило, что обыски также проводятся в зданиях судов города, а у сотрудников облсуда якобы проверяют банковские счета. Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.
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