Posted Сегодня, 06:12
Published Сегодня, 06:12
Modified Сегодня, 06:14
Updated Сегодня, 06:14
Ранее издания писали председателе Ростовского областного суда Елене Золотаревой и ее заме, которых посадили под домашний арест в рамках возбужденного уголовного дела. Теперь 1Rnd сообщило, что фигурантами могут стать около 20 представителей судебной системы.
«Следствие получило документальные подтверждения по 14 судьям, не считая уже задержанной „верхушки“. Всех подозревают в крупном мошенничестве», — пишет издание со ссылкой на источник.
Оно добавило, что речь может идти о коррупционных схемах по получению взяток. Официальной информации об этом скандале не поступало, она уточняется.