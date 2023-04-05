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Около 20 судей в Ростове-на-Дону могут стать фигурантами уголовных дел

5 апреля 2023, 06:12
Фото: Dark Dwarf/flickr.com/CC BY-ND 2.0
Около 20 судей в Ростове-на-Дону могут стать фигурантами уголовных дел
В Ростове-на-Дону около 20 судей рискуют оказаться под следствием из-за коррупции, сообщают СМИ.

Ранее издания писали председателе Ростовского областного суда Елене Золотаревой и ее заме, которых посадили под домашний арест в рамках возбужденного уголовного дела. Теперь 1Rnd сообщило, что фигурантами могут стать около 20 представителей судебной системы.

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«Следствие получило документальные подтверждения по 14 судьям, не считая уже задержанной „верхушки“. Всех подозревают в крупном мошенничестве», — пишет издание со ссылкой на источник.

Оно добавило, что речь может идти о коррупционных схемах по получению взяток. Официальной информации об этом скандале не поступало, она уточняется.

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