Posted Сегодня, 11:41
Published Сегодня, 11:41
Modified Сегодня, 11:43
Updated Сегодня, 11:43
Днем 5 апреля в Чертковском районе Ростовской области перевернулся автобус «Москва — Ставрополь». Травмы получили 15 человек, двое из них госпитализированы. Причины ДТП еще уточняются полицейскими.
Telegram-канал Don Mash пишет, что сейчас пассажиры автобуса находятся в селе Алексеево-Лозовское. Их разместили в местном Доме культуры. Часть пассажиров уже уехала на попутных машинах. Другие ждут прибытия нового автобуса. Он уже выехал из Ставрополя и должен отвести пассажиров до конечной.
Ранее сообщалось, что Прокуратура проверит обстоятельства ДТП с участием автобуса на М-4 «Дон» в Ростовской области.