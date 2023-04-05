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Пассажиров перевернувшегося автобуса временно разместили в селе в Ростовской области

5 апреля 2023, 11:41
Фото: ТГ канал don_mash
Пассажиров перевернувшегося автобуса временно разместили в селе в Ростовской области
Пассажиров перевернувшегося в Ростовской области автобуса разместили в селе Алексеево-Лозовское, пишут СМИ.

Днем 5 апреля в Чертковском районе Ростовской области перевернулся автобус «Москва — Ставрополь». Травмы получили 15 человек, двое из них госпитализированы. Причины ДТП еще уточняются полицейскими.

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Telegram-канал Don Mash пишет, что сейчас пассажиры автобуса находятся в селе Алексеево-Лозовское. Их разместили в местном Доме культуры. Часть пассажиров уже уехала на попутных машинах. Другие ждут прибытия нового автобуса. Он уже выехал из Ставрополя и должен отвести пассажиров до конечной.

Ранее сообщалось, что Прокуратура проверит обстоятельства ДТП с участием автобуса на М-4 «Дон» в Ростовской области.

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