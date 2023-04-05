Telegram-канал Don Mash пишет, что сейчас пассажиры автобуса находятся в селе Алексеево-Лозовское. Их разместили в местном Доме культуры. Часть пассажиров уже уехала на попутных машинах. Другие ждут прибытия нового автобуса. Он уже выехал из Ставрополя и должен отвести пассажиров до конечной.