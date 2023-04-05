Пермское УФАС может назначить штраф ПЗСП и ПТЖБ за завышение стоимости газобетона

Posted Сегодня, 13:26
Published Сегодня, 13:26
Modified Сегодня, 13:26
Updated Сегодня, 13:26
Напомним, что предприятия ПЗСП и ПТЖБ специализируются на производстве строительных материалов.
Как пишет издание properm.ru, антимонопольная служба установила доминирующее положение компаний на региональном рынке первичной оптовой реализации блоков, изготовленных из газобетона.
Сотрудники ФАС ознакомились с делами и проанализировали динамику стоимости газобетона. Они обратили внимание, что с конца 2021 года по июнь 2022 года прайсовые цены в «СЗ ПЗСП» изменились с 4 320 рублей до 8 460 рублей за кубометр, а в АО «ПТЖБ» - с 4 100 рублей до 8 500 рублей, то есть практически возросли в два раза.
Закон о защите конкуренции гласит, что хозяйствующие субъекты рынка не могут ущемлять интересы потребителей и устанавливать монопольно высокую стоимость на товары. Оба предприятия в качестве аргумента указали, что рост стоимости их продукции был обусловлен увеличением производственных расходов. Однако результаты проверки этого не подтвердили.
Как сообщила пресс-служба Управления ФАС по Пермскому краю, организациям выдадут предписания о том, чтобы они совершили действия по обеспечению конкуренции и прекратили злоупотреблять доминирующим положением. Представители антимонопольного органа пришли к выводу, что оба предприятия завысили стоимость своей продукции необоснованно. В прошлом году прайсовая цена на газобетонные блоки была снижена: если весной 2021 года она составляла 8500 рублей за кубометр, то осенью 2022 года стоимость газобетона достигла 4400 рублей за кубометр.
В АО «ПТЖБ» решение ФАС посчитали необоснованным. Маркетологи компании сообщили СМИ о намерении обжаловать предписание в сроки, установленные законодательством. Уточняется, что вопрос оспаривания решения антимонопольного органа будет рассматриваться после того, как правоохранители откроют дело о нарушении административного законодательства. О намерениях АО «ПЗСП» пока ничего неизвестно. Журналистам Properm.ru не удалось связаться с маркетинговым отделом этого предприятия.