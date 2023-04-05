Пермское УФАС может назначить штраф ПЗСП и ПТЖБ за завышение стоимости газобетона

Как сообщила пресс-служба Управления ФАС по Пермскому краю, организациям выдадут предписания о том, чтобы они совершили действия по обеспечению конкуренции и прекратили злоупотреблять доминирующим положением. Представители антимонопольного органа пришли к выводу, что оба предприятия завысили стоимость своей продукции необоснованно. В прошлом году прайсовая цена на газобетонные блоки была снижена: если весной 2021 года она составляла 8500 рублей за кубометр, то осенью 2022 года стоимость газобетона достигла 4400 рублей за кубометр.