rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:26

Published Сегодня, 13:26

Modified Сегодня, 13:26

Updated Сегодня, 13:26

Изображение материала

Пермское УФАС может назначить штраф ПЗСП и ПТЖБ за завышение стоимости газобетона

5 апреля 2023, 13:26
Фото: пресс-служба ПЗСП
Акционерные общества «Пермтрансжелезобетон» (ПТЖБ) и «Специализированный застройщик ПЗСП» могут заплатить штрафы от трехсот тысяч до миллиона рублей за нарушение закона о защите конкуренции (часть 1 статьи 14.31 КоАП РФ). К такому выводу пришло Управление ФАС по Пермскому краю по итогам проверки.

Напомним, что предприятия ПЗСП и ПТЖБ специализируются на производстве строительных материалов.

Как пишет издание properm.ru, антимонопольная служба установила доминирующее положение компаний на региональном рынке первичной оптовой реализации блоков, изготовленных из газобетона.

Сотрудники ФАС ознакомились с делами и проанализировали динамику стоимости газобетона. Они обратили внимание, что с конца 2021 года по июнь 2022 года прайсовые цены в «СЗ ПЗСП» изменились с 4 320 рублей до 8 460 рублей за кубометр, а в АО «ПТЖБ» - с 4 100 рублей до 8 500 рублей, то есть практически возросли в два раза.

Закон о защите конкуренции гласит, что хозяйствующие субъекты рынка не могут ущемлять интересы потребителей и устанавливать монопольно высокую стоимость на товары. Оба предприятия в качестве аргумента указали, что рост стоимости их продукции был обусловлен увеличением производственных расходов. Однако результаты проверки этого не подтвердили.

Как сообщила пресс-служба Управления ФАС по Пермскому краю, организациям выдадут предписания о том, чтобы они совершили действия по обеспечению конкуренции и прекратили злоупотреблять доминирующим положением. Представители антимонопольного органа пришли к выводу, что оба предприятия завысили стоимость своей продукции необоснованно. В прошлом году прайсовая цена на газобетонные блоки была снижена: если весной 2021 года она составляла 8500 рублей за кубометр, то осенью 2022 года стоимость газобетона достигла 4400 рублей за кубометр.

В АО «ПТЖБ» решение ФАС посчитали необоснованным. Маркетологи компании сообщили СМИ о намерении обжаловать предписание в сроки, установленные законодательством. Уточняется, что вопрос оспаривания решения антимонопольного органа будет рассматриваться после того, как правоохранители откроют дело о нарушении административного законодательства. О намерениях АО «ПЗСП» пока ничего неизвестно. Журналистам Properm.ru не удалось связаться с маркетинговым отделом этого предприятия.

Подпишитесь
Срочников из Ростовской области смогут привлечь к участию в миротворческих операциях
Сегодня, 10:51
Ростовчан оштрафовали на 200 тысяч рублей за производство шпионской аппаратуры
Сегодня, 08:29
Ростовские ученые создали крыс-киборгов, способных почуять онкологию и взрывчатку
Сегодня, 09:13
Как избивали ребенка-инвалида в Ростове-на-Дону и что ждет нападавших
Сегодня, 05:50
Экономист объяснил, как копить деньги ростовчанам из-за подорожания доллара и евро
Сегодня, 08:19
Гайворонский рассказал, зачем ростовских школьников обучат управлению квадрокоптерами
Сегодня, 09:07