Сам по себе он является фондом для частных инвесторов c доходом от арендных платежей, но экономическая ситуация вынуждает прекратить деятельность. Причиной стало то, что за последние два года кратно сократилось число сделок между девелоперами и будущими арендаторами на строительство индустриальных объектов.