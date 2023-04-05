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«ПНК-Рентал» продаст логистические комплексы по Ростовской области

5 апреля 2023, 12:56
Фото: Nick Saltmarsh/cc by/flickr.com
«ПНК-Рентал» продаст логистические комплексы по Ростовской области
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «ПНК-Рентал» решил прекратить деятельность и продать свои объекты, в том числе в Ростовской области, говорится на сайте компании.

Сам по себе он является фондом для частных инвесторов c доходом от арендных платежей, но экономическая ситуация вынуждает прекратить деятельность. Причиной стало то, что за последние два года кратно сократилось число сделок между девелоперами и будущими арендаторами на строительство индустриальных объектов.

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В результате компания потеряла возможность заниматься расширением бизнеса, за счет чего появляется риск несвоевременного получения арендного дохода.

В результате все объекты будут распроданы, в том числе в Ростовской области, а вырученные деньги раздадут инвесторам. Это должно произойти не позднее конца мая 2023 года.

Ранее стало известно, кто займет площади закрывшегося H& M в Ростове.

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