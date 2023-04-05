Posted Сегодня, 12:56
Published Сегодня, 12:56
Modified Сегодня, 12:58
Updated Сегодня, 12:58
Сам по себе он является фондом для частных инвесторов c доходом от арендных платежей, но экономическая ситуация вынуждает прекратить деятельность. Причиной стало то, что за последние два года кратно сократилось число сделок между девелоперами и будущими арендаторами на строительство индустриальных объектов.
В результате компания потеряла возможность заниматься расширением бизнеса, за счет чего появляется риск несвоевременного получения арендного дохода.
В результате все объекты будут распроданы, в том числе в Ростовской области, а вырученные деньги раздадут инвесторам. Это должно произойти не позднее конца мая 2023 года.
Ранее стало известно, кто займет площади закрывшегося H& M в Ростове.