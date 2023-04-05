Елена Золотарева родилась в 1958 году в Шахтах, а в 1983 году с отличием закончила юрфак. Судьей Ростовского облсуда она стала через два года, а дорасти до должности председателя ей удалось в 2015 году. Вместе с этим она является кандидатом юридических наук и имеет несколько наград. 4 апреля появилась информация, что она подала в отставку.