Posted Сегодня, 07:41
Published Сегодня, 07:41
Modified Сегодня, 07:43
Updated Сегодня, 07:43
Первоначально местные издания стали писать о проведенных обысках у председателя Ростовского областного суда Елены Золотаревой и ее заместителя Татьяны Юровой. При этом у последней, по утверждению СМИ, нашли около 200 миллионов рублей наличными, а также предметы роскоши, включая швейцарские часы Longines, изделия от Gucci и Louis Vuitton, украшения и парфюмерию.
В самом начал говорилось, что обыски проводили якобы в рамках уголовного дела, но какого именно, не раскрывалось. При этом до сих пор не было ни одного официального комментария по поводу скандала. В Объединенной пресс-службе судов заявили, что представители пресс-центра Ростовского облсуда находятся на больничном и не могут предоставить информацию.
Позже появилась неподтвержденная информация, что Золотареву и Юрову посадили под домашний арест, так как им вменяют мошенничество. Кроме того, якобы задержали начальника управления Судебного департамента Андрея Рощевского, который отрицает предъявленные обвинения.
Издание 1Rnd со ссылкой на источники написало, что под следствием могут оказаться около 20 судей. А речь идет о коррупционных схемах с получением взяток.
«Следствие получило документальные подтверждения по 14 судьям, не считая уже задержанной „верхушки“. Всех подозревают в крупном мошенничестве», — говорится в публикации.
Елена Золотарева родилась в 1958 году в Шахтах, а в 1983 году с отличием закончила юрфак. Судьей Ростовского облсуда она стала через два года, а дорасти до должности председателя ей удалось в 2015 году. Вместе с этим она является кандидатом юридических наук и имеет несколько наград. 4 апреля появилась информация, что она подала в отставку.
Ее заместитель Татьяна Юрова появилась на свет в 1966 году. В 1990 году окончила юридический факультет вуза, а в судебной системе трудится с 1984 года.
В Ростовском облсуде Юрова работает с 1999 года.