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Почему в Ростове арестовывают судей и находят у них сотни миллионов рублей

5 апреля 2023, 07:41
Фото: 1MI
Почему в Ростове арестовывают судей и находят у них сотни миллионов рублей
В Ростове-на-Дону за последние дни произошли крупные скандалы с представителями судебной системы, а, по информации СМИ, под следствием могут оказаться 20 служителей Фемиды. Что привело к арестам и задержаниям, в материале RostovGazeta.

Первоначально местные издания стали писать о проведенных обысках у председателя Ростовского областного суда Елены Золотаревой и ее заместителя Татьяны Юровой. При этом у последней, по утверждению СМИ, нашли около 200 миллионов рублей наличными, а также предметы роскоши, включая швейцарские часы Longines, изделия от Gucci и Louis Vuitton, украшения и парфюмерию.

В самом начал говорилось, что обыски проводили якобы в рамках уголовного дела, но какого именно, не раскрывалось. При этом до сих пор не было ни одного официального комментария по поводу скандала. В Объединенной пресс-службе судов заявили, что представители пресс-центра Ростовского облсуда находятся на больничном и не могут предоставить информацию.

Что известно об аресте судей в Ростове

Позже появилась неподтвержденная информация, что Золотареву и Юрову посадили под домашний арест, так как им вменяют мошенничество. Кроме того, якобы задержали начальника управления Судебного департамента Андрея Рощевского, который отрицает предъявленные обвинения.

Кроме того, якобы задержали начальника управления Судебного департамента Андрея Рощевского, который отрицает предъявленные обвинения.Кроме того, якобы задержали начальника управления Судебного департамента Андрея Рощевского, который отрицает предъявленные обвинения.
Кроме того, якобы задержали начальника управления Судебного департамента Андрея Рощевского, который отрицает предъявленные обвинения.
Фото: spec-rb.rgup.ru
Председатель Ростовского облсуда Елена Золотарева подала в отставку после обысков
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Издание 1Rnd со ссылкой на источники написало, что под следствием могут оказаться около 20 судей. А речь идет о коррупционных схемах с получением взяток.

«Следствие получило документальные подтверждения по 14 судьям, не считая уже задержанной „верхушки“. Всех подозревают в крупном мошенничестве», — говорится в публикации.

Что известно об арестованных судьях

Елена Золотарева родилась в 1958 году в Шахтах, а в 1983 году с отличием закончила юрфак. Судьей Ростовского облсуда она стала через два года, а дорасти до должности председателя ей удалось в 2015 году. Вместе с этим она является кандидатом юридических наук и имеет несколько наград. 4 апреля появилась информация, что она подала в отставку.

Елена Золотарева родилась в 1958 году в Шахтах, а в 1983 году с отличием закончила юридический факультет вуза. Елена Золотарева родилась в 1958 году в Шахтах, а в 1983 году с отличием закончила юридический факультет вуза.
Ее заместитель Татьяна Юрова появилась на свет в 1966 году.Ее заместитель Татьяна Юрова появилась на свет в 1966 году.
Елена Золотарева родилась в 1958 году в Шахтах, а в 1983 году с отличием закончила юридический факультет вуза.
Фото: spec-rb.rgup.ru

Ее заместитель Татьяна Юрова появилась на свет в 1966 году. В 1990 году окончила юридический факультет вуза, а в судебной системе трудится с 1984 года.

В Ростовском облсуде Юрова работает с 1999 года.

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