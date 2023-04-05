Posted Сегодня, 14:12
Published Сегодня, 14:12
Modified Сегодня, 14:35
Updated Сегодня, 14:35
По данным 161.ру, оперативники из Москвы провели обыски в домах еще девяти судей в Ростовской области. Их якобы подозревают в участии в коррупционной схеме по вынесению «нужных» приговоров. Всего, по информации СМИ, под подозрением ФСБ сейчас находятся 32 человека, среди которых судьи и чиновники.
Уточняется, что обыски проводили в Октябрьском, Железнодорожном, Кировском и в Советском судах Ростова. Также оперативники планируют нагрянуть в суды Волгодонского района, Шахт и Каменска-Шахтинского.
По информации издания, многие подозреваемые уже дают показания, они, дескать, обвиняют во всем председателя Ростовского областного суда Елену Золотареву и ее зама Татьяну Юрову. Последняя, со слов фигурантов дела, якобы держала «в страхе все региональные суды», а Золотарева знала о действиях подопечной и содействовала ей.
Операция по раскрытию всех участников коррупционной схемы может продлиться в течение всего апреля. Официально информация об обысках, уголовных делах и задержаниях не подтверждалась. Она уточняется.
Напомним, в самом Ростовском областном суде отказываются комментировать уголовное дело и обыски. Там утверждают, что сотрудники пресс-службы учреждения резко ушли на больничный.