По данным 161.ру, оперативники из Москвы провели обыски в домах еще девяти судей в Ростовской области. Их якобы подозревают в участии в коррупционной схеме по вынесению «нужных» приговоров. Всего, по информации СМИ, под подозрением ФСБ сейчас находятся 32 человека, среди которых судьи и чиновники.