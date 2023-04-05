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Под подозрение ФСБ попали еще 32 судьи и чиновника в Ростовской области

5 апреля 2023, 14:12
Фото: Фото для иллюстрации / lenobl.sledcom.ru
Под подозрение ФСБ попали еще 32 судьи и чиновника в Ростовской области
В Ростовской области ФСБ подозревает еще 32 судей и чиновников в участии в коррупционной схеме по вынесению «нужных» приговоров, пишут СМИ.

По данным 161.ру, оперативники из Москвы провели обыски в домах еще девяти судей в Ростовской области. Их якобы подозревают в участии в коррупционной схеме по вынесению «нужных» приговоров. Всего, по информации СМИ, под подозрением ФСБ сейчас находятся 32 человека, среди которых судьи и чиновники.

Уточняется, что обыски проводили в Октябрьском, Железнодорожном, Кировском и в Советском судах Ростова. Также оперативники планируют нагрянуть в суды Волгодонского района, Шахт и Каменска-Шахтинского.

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По информации издания, многие подозреваемые уже дают показания, они, дескать, обвиняют во всем председателя Ростовского областного суда Елену Золотареву и ее зама Татьяну Юрову. Последняя, со слов фигурантов дела, якобы держала «в страхе все региональные суды», а Золотарева знала о действиях подопечной и содействовала ей.

Операция по раскрытию всех участников коррупционной схемы может продлиться в течение всего апреля. Официально информация об обысках, уголовных делах и задержаниях не подтверждалась. Она уточняется.

Напомним, в самом Ростовском областном суде отказываются комментировать уголовное дело и обыски. Там утверждают, что сотрудники пресс-службы учреждения резко ушли на больничный.

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