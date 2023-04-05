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Предприниматель продавал молоко от неизвестных животных в Ростовской области

5 апреля 2023, 12:45
Фото: 1MI
Предприниматель продавал молоко от неизвестных животных в Ростовской области

Предприниматель продавал в Ростовской области молоко неизвестного происхождения

В Ростовской области предпринимателя поймали на производстве сомнительного молока, сообщили в Россельхознадзоре.

У Россельхознадзора появились претензии к деятельности руководителя ООО «Лидер-Шахты». Компания специализируется на производстве молочной продукции.

По данным надзорного ведомства, предприниматель, оформляя акты, касающиеся молочной продукции, не указывал входящие ветеринарные сопроводительные документы. Из-за этого нельзя отследить происхождение продукции и ее безопасность.

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Руководству «Лидер-Шахты» направили предостережение о необходимости исполнения ветеринарных правил.

Ранее выяснилось, что пенсионеров и инвалидов в Ростовской области кормили фальсифицированным маслом.

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