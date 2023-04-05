Posted Сегодня, 12:45
Published Сегодня, 12:45
Modified Сегодня, 12:47
Updated Сегодня, 12:47
У Россельхознадзора появились претензии к деятельности руководителя ООО «Лидер-Шахты». Компания специализируется на производстве молочной продукции.
По данным надзорного ведомства, предприниматель, оформляя акты, касающиеся молочной продукции, не указывал входящие ветеринарные сопроводительные документы. Из-за этого нельзя отследить происхождение продукции и ее безопасность.
Руководству «Лидер-Шахты» направили предостережение о необходимости исполнения ветеринарных правил.
Ранее выяснилось, что пенсионеров и инвалидов в Ростовской области кормили фальсифицированным маслом.